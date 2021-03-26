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【儲局官員】克拉里逹：市場水平反映經濟強勁復甦前景

股市 00:09 2021/03/26

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聯儲局副主席克拉里逹表示，市場水平反映美國經濟強勁復甦前景。（法新社資料圖片）

美國聯儲局副主席克拉里逹(Richard Clarida)表示，市場有前瞻性，而他目前對資產估值、流動性、資本和槓桿的解釋是，這四個指標與認為復甦非常強勁、財政支持充足、疫苗接種成功的基準觀點大體一致。

克拉里逹在網上向國際金融學院（Institute of International Finance）發表講話後，回答主持人問題時表示，「美聯儲有一個金融穩定框架。我們專注於四個支柱，分別是估值、流動性、資本和槓桿。當我們研究這些指標和金融市場時，至少對我自己而言，我認為它們與我的經濟前景大體一致。」

他說，「在周期的這個階段，鑑於勞動力市場的缺口，支持性的金融條件是支持實現強勁復甦的重要來源。」

關於美國國債收益率上升，他認為，這些都反映出前景更加光明。

「大體上，我將自去年夏季以來的收益率上升，詮釋為對多個因素的反映，即對復甦、疫苗、財政支持及美聯儲有能力讓通脹率回升至2%，並維持在該水平持樂觀態度。」

【美國經濟】鮑威爾：當經濟目標取得實質進展　聯儲局將減少買債

【美國經濟】美國勞工市場見改善　初領失業救濟人數降至疫情後最低

【美國經濟】傳拜登擬推3萬億財政方案　加強基建及應對氣候變化

編輯：李勝君

美股 經濟 通脹 國債 疫苗 美國聯儲局

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