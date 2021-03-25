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【筍盤推介】環境清幽屋苑2房有企理裝修 間隔四正超實用 樓價唔使「5球」

股樓投資 23:31 2021/03/25

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樓市氣氛好轉，買家相繼復出睇樓，叫價合理的上車盤成買家爭奪對象，遇心儀單位，買家即拍板入市。而位於屯門區一帶的物業，由於樓價相對低水，吸引不少上車客捧場。

【筍盤推介】港島區海景上車盤 落樓下就係港鐵站 收租自住都一流，詳見【下一頁

以下介紹的屯門兆畦苑，位於屯門田景路，屬於90年代居屋，屋苑背對著菠蘿山，翠綠山巒景色盡收眼簾。1990年中時，房委會將田景村當時尚未入伙的其中兩座改為居屋屋苑兆畦苑。屋苑只設有兩座大廈，單位數目約1,400伙。兆畦苑最大賣點是鄰近鄰近輕鐵新圍站，方便住客轉駁西鐵，或直達屯門市中心。由屋苑乘車到市區，車程只需約半小時左右。由於屋苑樓價也較低水，吸引不少上車客前來找盤。

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢，詳見【下一頁

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是次介紹的放盤位於兆畦苑B座中層18室，單位面積443平方呎，為兩房間隔，叩價480萬元（自由市場）。單位最大賣點是間隔四正，而且單位企理有裝修，首置人士最高可做9成按揭，換句話說最平48萬元可上車。

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以下為單位相片：

【樓市現象】上車客怕被人截糊 睇樓2日火速拍板購荃灣低水屋苑 1房戶408萬元成交，詳見【下一頁

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門兆畦苑B座中層18室（物業編號：AN216636）
實用面積： 443平方呎
間隔： 2房
叫價： 480萬元（自由市場）
賣點：
  • 屋苑環境清幽
  • 單位間隔四正
  • 擁企理裝修，買家購入後不需大翻新
  • 首置人士最高可承做9成按揭，首期低至48萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/31fg7ji

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

記者：陳詠妍

 

放盤 上車盤 居屋 低水 房委會 樓價 屯門區 屯門 兆畦苑
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