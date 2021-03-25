【筍盤推介】環境清幽屋苑2房有企理裝修 間隔四正超實用 樓價唔使「5球」

樓市氣氛好轉，買家相繼復出睇樓，叫價合理的上車盤成買家爭奪對象，遇心儀單位，買家即拍板入市。而位於屯門區一帶的物業，由於樓價相對低水，吸引不少上車客捧場。

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以下介紹的屯門兆畦苑，位於屯門田景路，屬於90年代居屋，屋苑背對著菠蘿山，翠綠山巒景色盡收眼簾。1990年中時，房委會將田景村當時尚未入伙的其中兩座改為居屋屋苑兆畦苑。屋苑只設有兩座大廈，單位數目約1,400伙。兆畦苑最大賣點是鄰近鄰近輕鐵新圍站，方便住客轉駁西鐵，或直達屯門市中心。由屋苑乘車到市區，車程只需約半小時左右。由於屋苑樓價也較低水，吸引不少上車客前來找盤。

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是次介紹的放盤位於兆畦苑B座中層18室，單位面積443平方呎，為兩房間隔，叩價480萬元（自由市場）。單位最大賣點是間隔四正，而且單位企理有裝修，首置人士最高可做9成按揭，換句話說最平48萬元可上車。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門兆畦苑B座中層18室（物業編號：AN216636） 實用面積： 443平方呎 間隔： 2房 叫價： 480萬元（自由市場） 賣點： 屋苑環境清幽

單位間隔四正

擁企理裝修，買家購入後不需大翻新

首置人士最高可承做9成按揭，首期低至48萬元

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https://bit.ly/31fg7ji

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍