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【美團業績】美團自高位回調38% 今日放榜料上季重回虧損蝕逾9億

新經濟追蹤 08:00 2021/03/26

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美團最新價已較2月創下的高位回調38%。

科技股逾一個月來股價大幅回調，美團 （03690） 自2月創下的高位已累跌38%。美團將於今日（3月26日）收市後公佈去年第四季及全年業績，由於大力投資社區團購，市場預期美團上季將重回虧損，公司業績能否超越市場預期勢左右後市走勢。

綜合彭博上券商預測，美團上季收入料按年增長31%至368億元（人民幣，下同），經調整淨虧損料錄得9.7億元。美團去年第三季錄得經調整溢利約20.55億元，2019年的第四季則錄得經調整溢利22.7億元。

騰訊小米美團快手今周放榜公佈業績　一文看清券商預測【下一頁】

社區團購疫情期間在內地冒起，美團大手筆投資搶佔市佔。大和預計，美團社區團購業務「美團優選」上季將造成30億元虧損，主要因業務初期的大額投資。野村也預計社區團購投資短期將對美團利潤率造成壓力，但長遠看好社區團購市場潛力，料該業務可於2024年轉盈。

交銀國際則預測，美團上季度包括社區團購在內的新業務虧損將擴大至58.4億元，但社區團購將幫助美團進一步向低線城市滲透，長期提升用戶忠誠度，市場成熟後也將貢獻盈利。

餐飲外賣業務方面，大和預計上季收入按年增長34%，主要因訂單量及平均訂單價值上升。到店酒店及旅遊業務則預計按年增長11%，主要因到店業務仍受疫情影響，商家營銷預算亦未完全復甦。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 美團－W（03690）

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