【美團業績】美團績後跌逾2%　上季重回虧損蝕逾14億遜預期 指引未來幾季或持續虧損

▲ 美團上季重回虧損，經調整淨虧損錄得逾14億元人民幣。

美團 （03690） 今日（3月26日）收市後放榜，上季收入按年增長35%至379億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整淨虧損為14.4億元，遜市場預期。美團股價上周五績前升5%，至於股價績後則跌7元或2.3%，開報295元，成交2.4億元。

市場早前預期，由於大力投資社區團購，美團上季將重回虧損，料上季收入按年增長31%至368億元，經調整淨虧損料錄得9.7億元。美團去年第三季錄得經調整溢利約20.55億元，2019年的第四季則錄得經調整溢利22.7億元。

圖解美團業績表現

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上季餐飲外賣收入升37%

美團上季餐飲外賣收入按年增長37%至215.4億元，經營溢利大增逾8成至8.8億元。公司上季的餐飲外賣交易金額升39%至1563億元，餐飲外賣交易筆數則升33%至33.3億筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年升4.8%至46.9元。到店、酒店及旅遊上季收入增長12%至71.35億元，經營溢利增長21%至28.2億元。

新業務方面，美團表示去年繼續加大對新業務的投資，特別是有長期增長潛力且符合「Food+Platform」戰略的領域，該業務分部上季收入增長52%至92.44億元，但經營虧損擴大至60億元。

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美團指，上季在2000多個市縣迅速推廣社區電商模式「美團優選」，現時美團優選已覆蓋全國90%以上的市縣。美團指，儘管對新業務大額投資對2020年的整體盈利能力構成影響，但2021年仍致力於投資能夠帶來長期增長並為消費者及所有參與者提供更多價值的重大機會，社區電商是其中一項。公司今年將會配置充裕的資源促進其發展，同時不斷提升業務運營效率。

加大對新業務的投入可能會對我們的整體財務業績造成重大負面影響，且公司亦可能由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。

社區團購疫情期間在內地冒起，美團大手筆投資搶佔市佔。大和預計，美團社區團購業務「美團優選」上季將造成30億元虧損，主要因業務初期的大額投資。野村也預計社區團購投資短期將對美團利潤率造成壓力，但長遠看好社區團購市場潛力，料該業務可於2024年轉盈。

交銀國際則預測，美團上季度包括社區團購在內的新業務虧損將擴大至58.4億元，但社區團購將幫助美團進一步向低線城市滲透，長期提升用戶忠誠度，市場成熟後也將貢獻盈利。

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編輯：陳健婷