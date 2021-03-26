【新冠疫苗】拜登將疫苗接種目標翻倍：上任頭百日接種2億劑

美國新冠疫苗接種速度快過預期，總統拜登（Joe Biden）早前制定的上任頭100天內接種1億劑目標，在他上任後第59日提前達成，本周四（24日）拜登表示，計劃將這一目標上調至2億劑，是最初的目標的2倍。

拜登在出席白宮首次記者會時坦言：「我知道這很進取」，但他又稱世界上沒有一個國家能夠接近這一水平，同時強調「我相信我們可以做到」。截至本周四，根據CDC數據，全美合共分配了1.7億劑新冠疫苗，當中1.3億已經被注射；有26.3%的美國人至少注射了一劑疫苗，14.3%的人已經完成了疫苗注射。

據外媒報導，美國疫苗接種速度在拜登上任後迅速提升，達到日均約250萬劑；如保持當前速度，大約5周後，即4月23日左右會完成2億劑接種目標，比拜登履新滿100日整整提前一周。

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編輯：李勝男