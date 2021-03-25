【美國經濟】美國勞工市場見改善　初領失業救濟人數降至疫情後最低

本周四（25）日公布的美國上周首次申請失業救濟金人數錄得68.4萬人，低於前值的77萬人，亦好過市場預期的73萬人，是該數字首次低於70萬人，同時也是去年新冠疫情爆發以來最低，反映隨著疫苗的普遍接種以及經濟逐步復甦，美國勞工市場正逐步改善。

另外，美國同日公布的第四季GDP終值為按季增4.3%，亦高於預期的4.1%。

儘管勞工數據見改變，但股市卻是另一番景象，周四美股續跌，納指開市最多曾跌逾1.3%，道指最多跌逾1%，標指亦曾跌近0.9%。

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編輯：李勝男