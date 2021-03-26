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【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則　薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍

股樓投資 17:43 2021/03/26

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港股近期波動不已，資金在新舊經濟股之間輪動，股民揀股倍感困難。法國巴黎銀行（BNP Paribas）發表報告，面對內地收緊信貸風險，加上美息上升及亞洲區內貨幣波動不已，中資股近期表現疲弱。法巴提出，現時挑選中資股要符合三大原則，包括防守性強或國政受惠、大幅調整的增長龍頭及低負債槓桿，因而挑選出16隻精選股，以傳統周期股為主，新經濟股龍頭僅騰訊（00700）入圍。

BNP挑選16隻逆市中資股：

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報告指出，滬深300指數自2月10日以來，從高位已下跌15%，但卻有63隻股份能逆市升逾5%，主要來自周期股，包括金融及地產（13隻）、工業及公用股（16隻）、能源及原材料（11隻）。經濟重啟亦對般空股受惠。上證指數亦有近似趨勢，期內指數跌9%，在1551隻指數成分股中，有390隻錄得逾5%升幅。

【股市熱話】銀行戶口輸剩100元 想戒玩牛熊證　網民：贏粒糖輸間廠 【見下頁

法把認為，在現時的形勢揀中資股，要符合三大原則。首先是要符合國策受惠，包括新能源、新能源車供應鏈、5G相關及非必需消費品，尤其是那些受惠到經濟重啟的股份，可視為首選。

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選 【見下頁

其次，已大幅回落的可持續高增長股份，擁有強大的現金流，每股派息穩定增長及股價調整超過15%。法巴認為這類股份屬於優質股，雖然部份在調整後，估值仍是偏貴，部份則在中短期仍會受制於政策風險，但長線而言，這些優質股可提供超級回報，她們證明了有能力克服外部困難及激烈競爭。第三，在去槓桿的大環境下，投資者要小心高槓桿或高負債的股份。

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記者：李兆明

 

港股 每股派息 滬深300指數 新經濟股 公用股 法國巴黎銀行 新能源

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