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【業績│半導體】華虹半導體去年少賺39% 毛利率降5.9個百分點至24.4%

當炒股 22:24 2021/03/25

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華虹半導體去年少賺39%。

華虹半導體 （01347） 公佈，去年收入增長3%至約9.6億美元，創歷史新高，純利跌39%至9940萬美元。毛利率按年下降5.9個百分點至24.4%，主要由於平均銷售價格下降以及人員開支及折舊費用上升。公司不派息。

華虹半導體今日收報41.2元，升1.2%，成交2.3億元。

華虹去年資本開支10.873億美元，按年增加18%。月產能由20.1萬片增至22.3萬片8吋等值晶圓，付運晶圓（8吋等值晶圓）由197.4萬片增至219.1萬片。

公司表示，2021年預期華虹無錫12吋生產平台新增產能、車規認證與全新研發的工藝為公司添加業績增長點。產能方面，由於全球8吋產能需求激增，公司將發揮「8吋+12吋」戰略，進一步加快現有8吋平台優化及12吋平台擴產，全力保障市場需求。

產品方面，華虹無錫已於2020年完成質量體系認證，將在2021年開始推動汽車電子加速導入12吋生產與工藝平台，「為汽車產業保駕護航」。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 華虹半導體（01347）

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