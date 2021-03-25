【宏觀術數@iM網欄】香港電影已死？術數看香港電影

口罩下的歲月，彷佛過得特別快，不覺間農曆二月已過了大半，希望朋友們都沒受到流年和流月文昌雙重化忌引起的文書言論失誤或財物遺失的影響，清明節後玄空風水二黑病符星會飛到東南方，和流年五黃煞星相遇，本來今年東南方處於空亡，煞星力量會被減弱，惟4及5月份被填實易起問題，如果家居或辦公室門向東南或西北方者，便宜稍為小心災病、意外及破財。斗數四化星內藏哲理邏輯，就以兩個相連天干四化的忌星來說，現時辛干文昌化忌主易因文書契約招麻煩，接續而來的壬干化忌星為武曲化忌，除卻會合煞星主意外血光外，更多會主破財損失。正好是文書失誤後，產生財務損失，這兩三個月投資市場風高浪急，可加以留心。

在文昌化忌月份未到來之前，一位「燈神級」名嘴發表言論指香港電影已死，惹來網上一番爭論。最近杜琪峯導演更在訪問中直指這句話為「廢話」，是耶非耶，術數又能否預測分析一下？

上期剛剛提及天星上去年木土會合進入水瓶座的風元素星座，未來約200年天運利發表及傳播等，就如800多年前文藝復興時代，百花爭鳴。加上玄空上又進入下元九運，其卦象為離卦，主文明，離為火，為光、為太陽，也為電力，其象正是影像媒體。影像媒體流行似乎為大勢所趨。於現實情況下，光影事業就算在疫情下經歷寒冬，串流、直播媒體或youtube、Tiktok、Netflix 等發展都仍是跑贏大市的。最受害的無疑便是電影院線及大型電影公司，就如陪伴港人幾十年帶來多少美好回憶的UA 院線也最終落幕，令人唏噓。

▲ 反轉三國志

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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上述問題更看如可去定義「電影」才是關鍵所在，到底是否由大公司鉅製，經傳統發行及院線才能算電影行業，抑或是能更廣義接受簡單自主製作，網上發佈的長視頻也歸納在其中？如為後者根本早八運手提(Handheld)時成已早已成為炙手可熱的朝陽行業了。若果以「大電影」動輒千萬美元鉅製定義，香港電影過往也從來未曾太風光過呢。從最早年邵氏年代製作預算也是有限，不少作品都取材日本或外國成功電影意念而成，到八、九十年代新浪潮以至港產片大行其道之時，製作也大多成本預算有限，並且以本地市場為主，且看香港影迷常談起的周潤發和周星馳一出色經典，特別當中喜劇笑話大都通俗及本地化，賣埠成功很多時是意外之得。反而合拍片或以外地市場為主的電影，成功者又有幾許？

接下來問題便是就算天運利影像媒體，又是否有利香港影業順天而昌乎？無可否認不少成功或經典電影靠的是無限創意和精心製作，巨額投資反非必然。而這些正是香港人成功的根本。術數計算就更簡單：天運有利，地運利南方（香港處身南隅，南龍結穴福地）及人才（創意和機變），已算是可有作為了。此外，隨著區塊鍵和NFT等日益普及，可見未來集資以至於發佈作品形式也必然和過往大有不同，就如上文提及的天價數碼藝術作品，在智慧型合約（smart contract）運作下，往後每次交易，作者仍會再分10%的分成，為過往藝術家所不敢想像的好，也使得更多有有形或無形資產投資變得有利可圖。

以往看星爺的西遊記，或和吳孟達已成絕響的《逃學威龍》覺得能在傳統匡匡上有突破，到近日看日本的《反轉三國志》，一輯拍攝時搞笑集中當地市場的鉅製，有好意念又何懼無市場？

圖：《反轉三國志》渡邊直美搞笑演出是神來之筆與否，總是出人意表。

圖：搞笑中不忘細心符合細節是日本電影的強項