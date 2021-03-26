【裝修攻略@iM網欄】有什麼低成本提升設計感的方案？特色牆有什麼選擇？

以下分享兩招低成本提高設計感的方法：

選色

戶主千萬不要從「常用色卡」選色。常用色卡的原意是好的，透過集合一些「大路顏色」，讓大家不易揀錯色。但大路顏色通常都是沒特色的。如果想提高設計感，一定要選擇有特色的顏色。不是說選用誇張的顏色就有特色，而是想提提大家，從2000種顏色的色卡中選色，比從20色中選色，選擇會多很多，選擇感覺最好，最貼合主題的，絕對有助提高設計感。

造櫃

訂造櫃要設計感強而不花費太多成本，可以考慮以下三點：為傢俬增添滲燈效果、將櫃身造薄、在傢俬上方中央安裝吊燈。有機會再與大家分享相關案例。

特色牆是空間的焦點，而因為它只需造一幅牆，花費有限，所以一般可考慮使用貴一點的功能用料。特色牆的做法有很多。本篇只解說其中兩種：

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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