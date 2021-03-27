【清酒新世界@iM網欄】鍋島· 一 富久千代酒造

疫情關係大家都被困在香港一段長時間，我真的很懷念日本的旅遊經歷，當時還被邀請到酒藏體驗釀造清酒的過程，當中的體驗雖然辛苦，但不辛苦的話又怎能釀造到好的清酒！現在我身在香港只能一邊品嚐清酒一邊回味以往的點滴，希望疫情能很快過去，讓大都都回復正常的生活。



大家有沒有去過福岡？福岡位於日本的九州，想必大家都知道九州是生產燒酎而成名的，當然現在也有不少清酒，而鍋島就是其中一個品牌。若果要前往鍋島的酒藏，就要先從香港乘搭飛機到達福岡，然後再乘車前往佐賀，雖然路途有點遙遠但卻很值得！ 提醒一下各位當地的氣候其實比較溫暖的，即使冬天是有機會下雪，但我個人認為也不會太冷，絕對不會像北海道那麼寒冷，正因為氣候較和暖故釀出來的清酒香味較突出和濃郁，同時充滿層次感，酸味及甘味也會比較明顯，絕對適合配搭當地有名的特色料理，譬如：馬刺身、雞刺身及醬油生薑漬鯖魚，還有一樣不少得的便是稻庭烏冬。



鍋島的酒造名為富久千代酒造，早於1897年創建，不能說擁有很長的歷史，但卻擁有很多不同的成就。現任社長為飯盛直喜先生，飯盛先生於1998年把鍋島這個新的清酒品牌打造為「代表佐賀、九州的清酒」及「使用當地的米和水釀造，受到當地熱愛的清酒」。

飯盛先生憑著對清酒的熱誠，加上致力推廣讓「鍋島 大吟釀 山田錦」在2005年連續7年獲得日本全國新酒鑒品會金賞，在2011年更獲得IWC(International Wine Challenge)日本酒Champion(總冠軍)，通常大家見到IWC金賞已經認為那款清酒很厲害了，但Champion卻是更高的境界，因為只有一款酒在當年得到此榮譽！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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