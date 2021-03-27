  • 22°C
香港時間 : 2021327日 (六) 08:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】鍋島· 一 富久千代酒造

名人薈萃 08:02 2021/03/27

分享：

疫情關係大家都被困在香港一段長時間，我真的很懷念日本的旅遊經歷，當時還被邀請到酒藏體驗釀造清酒的過程，當中的體驗雖然辛苦，但不辛苦的話又怎能釀造到好的清酒！現在我身在香港只能一邊品嚐清酒一邊回味以往的點滴，希望疫情能很快過去，讓大都都回復正常的生活。 
 
大家有沒有去過福岡？福岡位於日本的九州，想必大家都知道九州是生產燒酎而成名的，當然現在也有不少清酒，而鍋島就是其中一個品牌。若果要前往鍋島的酒藏，就要先從香港乘搭飛機到達福岡，然後再乘車前往佐賀，雖然路途有點遙遠但卻很值得！ 提醒一下各位當地的氣候其實比較溫暖的，即使冬天是有機會下雪，但我個人認為也不會太冷，絕對不會像北海道那麼寒冷，正因為氣候較和暖故釀出來的清酒香味較突出和濃郁，同時充滿層次感，酸味及甘味也會比較明顯，絕對適合配搭當地有名的特色料理，譬如：馬刺身、雞刺身及醬油生薑漬鯖魚，還有一樣不少得的便是稻庭烏冬。
 
鍋島的酒造名為富久千代酒造，早於1897年創建，不能說擁有很長的歷史，但卻擁有很多不同的成就。現任社長為飯盛直喜先生，飯盛先生於1998年把鍋島這個新的清酒品牌打造為「代表佐賀、九州的清酒」及「使用當地的米和水釀造，受到當地熱愛的清酒」。

飯盛先生憑著對清酒的熱誠，加上致力推廣讓「鍋島 大吟釀  山田錦」在2005年連續7年獲得日本全國新酒鑒品會金賞，在2011年更獲得IWC(International Wine Challenge)日本酒Champion(總冠軍)，通常大家見到IWC金賞已經認為那款清酒很厲害了，但Champion卻是更高的境界，因為只有一款酒在當年得到此榮譽！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】酒藏 - 預告篇
2021/03/20
【清酒新世界@iM網欄】酒藏 - 預告篇
【清酒新世界@iM網欄】春天來了 二 甘酒
2021/03/06
【清酒新世界@iM網欄】春天來了 二 甘酒
【清酒新世界@iM網欄】賞花賞月的季節 春天來了
2021/02/27
【清酒新世界@iM網欄】賞花賞月的季節 春天來了
【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 六 岩魚德利
2021/02/20
【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 六 岩魚德利
【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 五 魷魚德利
2021/02/13
【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 五 魷魚德利
疫情 歷史科 清酒 佐賀 福岡 北海道 九州 香港 北海 日本

下一篇文章

【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望