虎豹樂圃舉辦線上音樂會　最難與觀眾互動（多圖）

▲ 位於港島、由別墅改建的虎豹樂圃近日已重啟，並陸續推出不同的活動。（馬意文攝）

疫情轉趨穩定，愈來愈多活動陸續重啟。位於港島、由別墅改建的虎豹樂圃近日已重啟，並陸續推出不同的活動。虎豹樂圃執行董事李明哲表示，去年因疫情令多項活動暫停，但今年計劃暑假的短期培訓班，以及其他連串活動。她強調，活動不會再停，即使再遇暫停開放情況，亦會想辦法進行。

事實上，虎豹樂圃前身為富商的別墅，現時更為一級歷史建築物。該處去年在疫情下人流大減，李明哲表示，過去一年積極預備重啟後，吸引民眾到場參觀。

▲ 圖中的沙發是別墅原主人家族，當年使用的傢俬。（馬意文攝）

▲ 主人房的洗手間是唯一完整保留原貌的洗手間。（馬意文攝）

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▲ 部份房間保留原貌。（馬意文攝）

▲ 別墅房間改建為課式。（馬意文攝）

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10場線上音樂會 8,000至9,000人次瀏覽

虎豹樂圃積極轉型，利用線上媒介宣傳和舉辦活動。例如在線上音樂會上，選擇不同位置，介紹虎圃樂圃的空間。但她最難忘是虎豹樂圃重啟當日，有不少民眾在大門等候開門。

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李指，去年推出了網上方面的活動，例如10場的線上音樂會。她稱，共有8,000至9,000人次瀏覽。不過，表演會遇到困難，例如吸引觀眾繼續收聽。有演奏家更反映，不能即時知道觀眾反應，影響表演情緒。而他們亦不確定表演結束，是否需要面向觀鞠躬離開。

該機構在明日（3月26日）及4月3日會邀請了古典和爵士音樂家，舉行線上音樂會。首先登場是「Ted Lo與友爵士夜」，將表演多首爵士音樂樂曲。

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記者：馬意文