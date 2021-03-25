【金管局總裁】余偉文原來從小志願從醫　憶當Teller出錯累同事OT

▲ 金管局總裁余偉文接受中大訪問，大談當年做銀行櫃員（Teller）第一星期上班便出錯。（訪問片段截圖）

金管局總裁余偉文（Eddie）今年10月將上任滿兩年，最近開始接受不同媒體採訪。余偉文最近接受母校中大訪問時自爆，出身基層家庭的他，其實從小志願都是從醫，最終偶然下加入政府，在金管局一做便20多年。他又罕有流露感性一面，形容人生就如浮木（driftwood），充滿偶然性。

余偉文受訪時表示，小時與7兄弟姊妹同住大坑東百多呎單位，後來遷往沙田瀝源邨，挑選中學由火車沿線尋找，最終揀了近火車站的拔萃男書院。

余偉文分享中大、金管局工作舊照【按圖放大】

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自小一直志願從醫的他，考畢Higher-Level後獲中大生物化學系取錄，原打算由生化系轉讀醫科，但入學不久中大改變政策，生化系學生無緣轉讀醫科，他決定直接轉科。考慮到家庭負擔，便到企業管理系敲門面試。

畢業後當上銀行見習經理，被調派到分行任Teller，原以為「出半力都得」，但上班第一星期便因數目不對連累同事全體「留堂」，最終發現自己算少100元。

工作一段時間後，收到政務主任（AO）的取錄通知，毅然決定加入政府，更成為1993年金管局的創局成員之一。

憶任總打大鱷仍氣定神閒 悟「居安思危、急事慢行」

加入金管局後，余偉文曾出任時任總裁任志剛的助理，二人可謂合作無間。余偉文大談從對方身上學到的「居安思危、急事慢行」，憶述任志剛即使到入市最後一日，「要動用大量外滙基金反擊，他全日也氣定神閒」。後來，到2008年金融危機，他都緊記居安思危，提早就可能發生的情況擬定全套應變計劃。

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