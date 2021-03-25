  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局總裁】余偉文原來從小志願從醫　憶當Teller出錯累同事OT

Hot Talk 20:34 2021/03/25

分享：

金管局總裁余偉文接受中大訪問，大談當年做銀行櫃員（Teller）第一星期上班便出錯。（訪問片段截圖）

金管局總裁余偉文（Eddie）今年10月將上任滿兩年，最近開始接受不同媒體採訪。余偉文最近接受母校中大訪問時自爆，出身基層家庭的他，其實從小志願都是從醫，最終偶然下加入政府，在金管局一做便20多年。他又罕有流露感性一面，形容人生就如浮木（driftwood），充滿偶然性。

余偉文受訪時表示，小時與7兄弟姊妹同住大坑東百多呎單位，後來遷往沙田瀝源邨，挑選中學由火車沿線尋找，最終揀了近火車站的拔萃男書院。

余偉文分享中大、金管局工作舊照【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

自小一直志願從醫的他，考畢Higher-Level後獲中大生物化學系取錄，原打算由生化系轉讀醫科，但入學不久中大改變政策，生化系學生無緣轉讀醫科，他決定直接轉科。考慮到家庭負擔，便到企業管理系敲門面試。

畢業後當上銀行見習經理，被調派到分行任Teller，原以為「出半力都得」，但上班第一星期便因數目不對連累同事全體「留堂」，最終發現自己算少100元。

工作一段時間後，收到政務主任（AO）的取錄通知，毅然決定加入政府，更成為1993年金管局的創局成員之一。

憶任總打大鱷仍氣定神閒　悟「居安思危、急事慢行」

加入金管局後，余偉文曾出任時任總裁任志剛的助理，二人可謂合作無間。余偉文大談從對方身上學到的「居安思危、急事慢行」，憶述任志剛即使到入市最後一日，「要動用大量外滙基金反擊，他全日也氣定神閒」。後來，到2008年金融危機，他都緊記居安思危，提早就可能發生的情況擬定全套應變計劃。

相關文章：

【資金流向】金管局余偉文：聲譽對維繫香港金融市場極為重要 未來持續做好對外溝通工作

【資金流走】港滙轉弱趨7.77水平　余偉文：與人大修改選舉制度無關

【資金流向】金管局余偉文：香港料續吸資 惟憂兩大極端風險

香港中文大學 拔萃男書院 外滙 基金 外滙基金 任志剛 余偉文 銀行 香港金融管理局 金融

上一篇文章

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數為68.4萬　少於預期　一文看清美國首申領失業救濟人數

下一篇文章

【TVB業績】電視廣播：首季廣告收入升幅顯著 長遠內地業務料超香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】北水走資16億　中概股監管風暴累百度挫逾9%　恒指夜期跌48點（不斷更新）
【恒指夜期】北水走資16億　中概股監管風暴累百度挫逾9%　恒指夜期跌48點（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊、美股盤前未止跌　一手暫蝕1662元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊、美股盤前未止跌　一手暫蝕1662元
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升78點　納指期貨升0.4%　騰訊音樂盤前反彈5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升78點　納指期貨升0.4%　騰訊音樂盤前反彈5%（不斷更新）
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【開市9點半】美證監出招　騰訊音樂由創新高變跌27%　嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元
【開市9點半】美證監出招　騰訊音樂由創新高變跌27%　嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元