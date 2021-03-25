第四次國會聽證會在即 朱克伯格倡改革免責條款 兩眾議員批評轉移公眾注意

美國時間周四(25日)將舉行第四次國會聽證會。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前預告將於聽證會上提議改革用戶帖子免責權法律保護條款，引來兩名民主黨眾議員批評意圖轉移公眾注意。

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朱克伯格在預先準備好的講話中提到，應根據互聯網平台怎樣處理違法內容的綜觀情況，而非對個別案例的處理方法追究平台責任，建議改革帖子免責權的保護條款。

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其中一名提出質疑的是加州矽谷議員，眾議院能源商務委員會成員Anna Eshoo。她在一個網上新聞發布會上表示，朱克伯格的提議「出色地分散公眾注意」; 另一名是新澤西州眾議員Tom Malinowski，認為這是典型Facebook誤導公眾事情重點的例子。

兩人均在聽證會前提出《保護美國人免受危險演算法影響法案》，改革《通信規範法案》第230條，希望可以移除部份對科網巨頭的法律保護。根據法案，通過演算後互聯網平台若果推薦了涉及恐怖主義或侵犯公民權利的帖子，將立即免卻受230條款保護。

Tom Malinowski補充指，法案的概念是正面面對根本問題，形容互聯網平台為令使用者花更多時間在平台上，不惜推廣煽動內容，認為目前Facebook的演算法讓一些違規的內容在刪除前已經得到廣泛傳播，因此應重點關注實際問題。但有專家指，即使是一個微小的改動，也足以打亂目前所有互聯網使用者正在使用的互聯網服務。

第四次國會聽證會將於當地時間周四中午進行，朱克伯格將連同Google行政總裁皮查伊 (Sundar Pichai) 及 Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）面對國會議員質詢。

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