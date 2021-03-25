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晶片短缺持續 通用汽車擴大減產計畫

環球政經 18:45 2021/03/25

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晶片供應短缺進一步打擊汽車市場。通用汽車宣布擴大減產計畫，將停產輕便客貨車款，並再停運一間位於密蘇里州的工廠。

【美股分析】美政府致力解決晶片短缺　摩通列9隻優先可受惠股份下一頁
 
外媒報導，密蘇里州廠房將於下周一 (29日)起暫停運作至 4 月 5 日。該工廠主要生產兩款包括GMC Canyon及Chevrolet Colorado的輕便客貨車。通用汽車亦計劃延長兩周密西根州一間廠房的停工時間，該廠房由本月15日起已經停止運作。

斥十億歐元投資德國 蘋果擬於慕尼黑建晶片研究中心下一頁

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發言人 David Barnas 表示，通用汽車將應用現有晶片於生產需求最大的車款，包括大型貨車及SUV，並指目前未有計劃減產任何一款大型貨車。他預計晶片荒將減少公司15至25億美元現金流。

除了密蘇里州及密蘇里州廠房，堪薩斯州及加州安大略早於2月停止運作，並預料會繼續停運至4月中; 位於巴西及南韓的廠房亦受到影響; 由2月8日起停工的墨西哥廠房將在 4 月5日復工。

 

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撰文 : 馮卓謙

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