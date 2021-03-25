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【港股追蹤】恒大汽車目標於2035年產銷量逾500萬輛 夥騰訊研發新能源車系統

股樓投資 20:19 2021/03/25

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恒大汽車（00708）首席財務官潘大榮透露，集團投放了474億元（人民幣．下同）於發展新能源汽車，以收購或研發核心技術、建設工廠建設及收購零件等。公司的目標是在2025年前實現年產銷量逾100萬輛，在2035年實現年產銷量逾500萬輛。

【港股追蹤】中移動去年盈利微升1% 每股派末期息1.76元 傳研究回歸A股上市  詳情請看[下一頁]

集團今日宣布與騰訊（00700）合作開發恒馳智能網聯系統H-Smart OS ，集團總裁兼恒大新能源科技董事長劉永灼表示，與騰訊及百度（09888）已合作逾2年，開發項目涉及智能座艙、超算力平台等技術。另外，集團與騰訊旗下北京梧桐車聯科技公司成立了一家合資公司，共同開發領先於行業且擁有自主知識產權的車載智能操作系統。恒大新能源汽車智能科學院副總裁Alex James Hamade指，是次合作可發揮雙方在新能源汽車、研發製造互聯網生態、車聯網、人工智能、大數據等各方面的優勢，共同發展智能汽車生態圈。

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選   詳情請看[下一頁]

汽車電池方面，全球電池研究院院長李浚秀表示，集團於已在深圳、上海及日本大阪成立電池研究基地，重點研究鋰離子電池、固態電池、熱管理等技術，預計集團的動力電池產品可於下半年量產。

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撰文 : 趙家盈

行業 汽車 港股 人工智能 恒大汽車（00708） 百度集團—SW（09888） 大阪 深圳 日本 北京

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