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【遙距醫療】香港電訊DrGo夥卓健醫療　新增精神專科視像診症服務

科技 20:30 2021/03/25

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香港電訊推出的一站式健康科技平台「DrGo」，宣布與卓健醫療合作，新增遙距心理健康輔導治療，以及精神專科視像診症服務。

新冠肺炎疫情下，市民對數碼化服務需求提升，遙距醫療更成為疫下新趨勢。香港電訊推出的一站式健康科技平台「DrGo」，最近宣布正式與卓健醫療展開合作，在平台內新增遙距心理健康輔導治療，以及精神專科視像診症服務。

＜＜【醫療科技】本地初創Neurum推AI助手　管理員工身心健康   

＜＜【遙距醫療】保誠夥My Doc推出視像診症服務　4小時內即送藥上門

香港電訊客戶業務董事總經理吳永豪先生表示，程式自去年8月正式推出，其下載量及用戶登記數字不斷攀升。是次與卓健醫療一同合作，首度為用戶提供專科醫療服務，包括普通科視像診症、遙距心理健康諮詢服務，以及精神專科視像診症。用戶只需透過DrGo平台作線上預約，即可在所選日子及時間進行視像診症，方便患者免親身到診所求診。

另外，DrGo也將聯同卓健醫療，為南葵涌社會服務處的長期病照顧者，提供100個免費心理輔導諮詢服務名額，藉此舒緩長期照顧病者的家屬精神壓力。吳永豪也表示，未來會致力與各大醫療機構合作，提供更簡便及多元化的遙距醫療服務，例如擴展至其他專科、長期病管理及營養師諮詢等服務，為市民提供更多便利。

責任編輯：李寶如

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