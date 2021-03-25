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中移動0941投資評級及目標價

股市 19:46 2021/03/25

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中移動（00941）公布去年業績，國泰君安（香港）予目標價59元，野村目標價65元。國泰君安（香港）指，中移動業績符合預期，股東淨利僅比該行預測高1.3%。 2020財年，通信服務收入穩步增長，同比上升3.2%至人民幣6,957億元人民幣。銷售產品及其他收入同比上升1.2%。由於市場競爭放緩以及5G用戶佔比的上升，移動ARPU降幅按年收窄4個百分點。由於運營費用的上升，EBITDA同比下降3.7%而EBITDA利潤率則同比下降2.6個百分點至37.1%；公司的股東淨利則按年上升1.1%。

券商目標價：

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用戶方面，國泰君安（香港）指，由於較高的移動用戶基數，2020年移動客戶出現了836萬的淨減少而2021年1至2月淨減少475萬。但5G用戶的佔比快速上升，截至2021年2月底佔總移動用戶的比例達到18.5%。該行預計2021年的移動用戶將與2020年接近。但隨着5G網絡覆蓋範圍的不斷擴大，預計5G用戶佔比將繼續迅速提升，這將有助於移動ARPU的上升。同時，三家電信運營商在5G建設初期預計將不會通過價格競爭來獲取市場份額，因此預計市場競爭在2021年也比較緩和。

【下一頁】中移動全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘

記者：譚志偉

港股 中國移動（00941）

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