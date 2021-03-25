29歲男子從菲律賓抵澳門 新冠病毒抗體檢測異常 目前無任何不適

澳門1名29歲男子從菲律賓入境後，新冠病毒抗體檢測異常，已被送往路環公共衛生臨床中心醫學觀察，並作進一步核酸及血清學檢查。

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應變協調中心表示，這名男子長期於菲律賓工作，昨由菲律賓馬尼拉經東京及台北轉機抵達澳門，入境後核酸檢測為陰性，但新冠病毒抗體檢測輕度升高，男子目前無任何不適。

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除了上述於菲律賓入境澳門男子，3名早前先後由歐美返抵澳門的居民，延至昨日被驗出有病毒抗體，已被安排到山頂醫院進一步檢查，當局考慮後認為屬於既往感染。協調中心解釋檢測結果延誤情況指，由於抽血當日是周末，加上有工作人員疏忽，導致未能及時檢測並查閱血液樣本，衞生局已檢討和優化檢測流程，避免同類事件再發生

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責任編輯：翁嘉陽