屯門青山腹地山峰昨午起火 燒逾24小時 尚未救熄 山上部分地皮燒焦

屯門青山腹地山峰昨日下午4時許起火，火乘風勢下不斷向四周蔓延，山火燒逾24小時，至今日（25日）下午4時仍未救熄。

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消防表示，現時仍有2條火線，每條長約200米，政府飛行服務隊已派出直升機到場協助，向起火位置投擲水彈撲救，暫未接獲有人受傷報告。網上有行山人士拍攝到山火情況，從相片可見，青山腹地上多處有濃煙冒出，有山上地皮已燒焦。

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被譽為「香港三尖」之一的青山，高583米，而青山的西面稱為青山腹地，是駐港解放軍的軍事禁區「青山操炮區」，近年在行山熱潮下，青山腹地也是不少登山人士的登高之選。

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責任編輯：翁嘉陽