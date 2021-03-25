佳兆業集團二零二零年度合約銷售首次突破千億大關 營業額及溢利持續增長

建基於深圳及以深耕粵港澳大灣區為戰略核心的中國綜合房地產企業 – 佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業」或「本集團」；股份代號：01638）公佈其截至二零二零年十二月三十一日止年度（「年內」）之全年業績。

營業額及溢利持續增長

截至二零二零年十二月三十一日，本集團的營業額及毛利分別約為人民幣55,770.2百萬元及人民幣15,907.5百萬元，較二零一九年分別增長約16.1% 及15.0%。

本公司擁有人應佔溢利及每股基本盈利分別達人民幣5,447.1百萬元及人民幣89.1分，分別較二零一九年增長約18.6% 及17.9%。

董事會建議就截至二零二零年十二月三十一日止年度派付末期股息每股12港仙（二零一九年：每股10.0港仙）。

合約銷售創歷史新高 近6成來自大灣區

年內，本集團合約銷售權益金額達歷史新高之人民幣106,896百萬元，同比增長21.3%。

根據克而瑞研究中心發佈的「二零二零年中國房企銷售排行榜200 強」統計，按合約銷售權益金額計，本集團排名第二十四位，較二零一九年排名上升三位。

得益於國家賦予粵港澳大灣區（「大灣區」）的政策紅利以及區域內經濟的蓬勃發展，本集團58%的合約銷售來自大灣區，其中深圳、廣州、惠州及東莞的項目錄得良好銷情。

疫情帶來的社交距離催生數字化營銷的發展。本年度，本集團率先開展一系列線上營銷活動，包括與天猫好房達成戰略合作，推出「佳兆業X天猫好房－佳兆業官方旗艦店」，開拓淘寶直播，透過微信小程序及抖音官方藍V號「佳兆業置業佳」等推出自主銷售平台，通過線上導流，助力銷售去化，搶佔數字營銷的發展先機。

繼續深化佈局一線及重點二線城市 新收購土地集中於大灣區

本年度本集團於全國範圍合共獲得47幅地塊，應佔計容建築面積約為5.65百萬平方米，土地收購權益代價約人民幣47,114百萬元。

按收購土地權益代價計，本集團於一線城市獲得的土地約佔本年度新增土地的49%；按應佔建築面積劃分，大灣區佔整體新增土地的63% 。

集團於全國51個城市合共擁有217個房地產項目，土地儲備達約28.8百萬平方米；其中大灣區土地儲備約15.9百萬平方米，佔本集團整體土地儲備的55%。

大灣區城市中，深圳及廣州作為本集團多年來深耕的重點市場，土地儲備佔比達大灣區市場的36%。

本年度佳兆業於香港運營四個住宅項目，分別位於港島、九龍及新界，進一步鞏固了本集團於大灣區的戰略佈局。

超額完成全年城市更新轉化目標 城市更新儲備為銷售提供動力

年內集團成功轉化位於香港、深圳、廣州、惠州等城市在內的9個城市更新項目，轉化建築面積約1.8 百萬平方米，轉化貨值人民幣64,000百萬元，超額完成全年轉化目標。

按二零二零年新增土地的權益代價來計，通過城市更新供應的土地佔本集團整體的土地供應的約29%，這為集團補充低成本的土地儲備提供了重要的渠道。

截至二零二零年十二月三十一日，佳兆業仍有逾200個城市更新項目尚未納入本集團的土地儲備，主要分佈在深圳、廣州、東莞、中山等大灣區城市。

本集團的城市更新團隊亦積極在大灣區以外具投資價值的城市，物色城市更新的機遇。

擴拓境內融資渠道 穩健的財務策略

集團將降低融資成本、擴拓融資渠道，延長債務期限，減輕短期償付風險作為本年度的重點工作。

年內成功發行了包括ABS及ABN在內的資產支持專項計劃合共人民幣26億元。

同時本集團亦獲得發行公司債券額度人民幣30億元，用於撥支長租公寓的發展，進一步擴拓了境內融資渠道。

本年度成功發行一筆1.5億美金，收益率為5.5%之美元票據，創下公司近年來收益率新低。

本年度境外新增借款融資成本同比下降逾200個基點。

本年度，佳兆業訂立了內房企業中首份《可持續發展融資框架》，並獲得《可持續發展融資框架第二方意見書》。公司兩筆可持續發展優先票據，更獲著名國際資產管理及投資雜誌The Asset╱《財資》評選為「2020年最佳可持續發展債券」。

境內中誠信國際、聯合資信及大公國際分別分別給予本集團及佳兆業（深圳）「AA+」的主體評級；境外國際評級機構穆迪投資者服務公司、標準普爾評級及惠譽國際評級亦重申本集團「B1」、「B」及「B」的發行人評級，展望均為「穩定」。

截至二零二零年十二月三十一日，本集團現金及銀行存款（包括銀行存款、現金及銀行結餘及受限制現金）達人民幣471億元。本集團扣除預收賬款的資產負債率（包括合同負債）下降至70.3%；淨負債率大幅降低至97.9%，現金短債比（剔除受限制現金）則上升至1.56倍，反映本集團的流動性充裕。

備受資本市場認可

佳兆業股票獲納入恒生綜合指數、恒生綜合大中型股指數、恒生滬深港通大灣區綜合指數後，公司股票分別於去年五月及十月獲納入恒生大中型股價值偏向指數及恒生大中型股（可投資）指數，成為更多指數基金的配置目標。

佳兆業股票升幅全年大幅跑贏恒生指數及恒生地產分類指數。

環境、社會及企業管治方面，全球著名指數編製公司MSCI將本集團的ESG評級由『B』獲上調至『BB』。

ESG評級及研究公司Sustainalytics亦給予本集團18.7分的「低風險」的評價，此乃房地產行業最優得分。

獲評《財資》雜誌「環境、社會和管治企業大獎」鈦金獎及《彭博商業周刊╱中文版》ESG領先社區項目獎。

於專注財經領域的國際領先出版商《機構投資者》之「2020年亞洲區公司管理團隊」評選中獲評「受尊崇企業」，同時於其「2020年全球固收投資者關係」評選中獲評房地產及建築業組別之「最佳投資者關係」及「最佳債券運用」。

獲得《財資》雜誌「最佳投資者關係團隊」殊榮。

展望未來，本集團主席兼執行董事郭英成先生表示：「世界經濟的恢復程度和增速反彈力度仍將受制於新冠疫情的發展趨勢、各國財政貨幣政策的力度和效果等一系列因素的綜合作用，但我國經濟持續向好的大趨勢不會改變。二零二一年是中國『十四五』規劃的開局之年，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，中央重申『房子是用來住的、不是用來炒的』定位，推行租購並舉、因城施策，促進房地產市場平穩健康發展。

佳兆業將在投資端實施審慎的拿地策略，通過合作開發，實現優勢互補，降低投資風險，減少土地支出，確保現金流充裕。同時本集團亦將加快城市更新項目的轉化，為公司發展貢獻優質高利潤的項目。在銷售端，本集團將繼續加強銷售回款，通過線上線下聯動銷售，加速去化。在運營端，公司將通過不斷提升的產品研發能力、成本控制能力等，加速項目的施工、展示、交付與服務，提升產品溢價能力，進而實現利潤的提升。而在融資端，公司將持續積極擴展融資渠道，優化債務結構及降低融資成本。國家賦予大灣區及深圳先行示範區的政策紅利仍在釋放，佳兆業將繼續積極尋求中國大中城市群發展帶來的投資機遇，把握區域經濟發展、產業發展及人口政策的紅利，做到規模與利潤發展兼顧，穩步前進。」

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