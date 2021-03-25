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【業績|零售】永旺去年虧損收窄8成、派末期息5港仙　香港AEON受惠「保就業」轉虧為盈

股市 19:28 2021/03/25

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永旺今日收市後公佈業績。

在香港、內地經營AEON百貨等品牌的永旺 （00984） 去年全年虧損3680.6萬元，按年年收窄80.5%。期內，永旺收益錄得99.61億元，按年增長4.9%，公司擬派每股末期息5港仙，全年派息10港仙，按年少63%。若以地區分類，永旺在香港去年轉錄盈利6231萬元，較2019年虧損1.15億元，大幅改善。

內地業務方面，永旺去年分部虧損7297萬元，較前一年度收窄9%。以收入計，永旺香港業務錄收益得48.9億元，按年增長15.5%。中國業務收益錄得50.6億元，按年減少3.6%。

永旺表示，去年疫情下集團在香港超級市場業務銷售增長，跑贏香港市場10%至20%，認為可歸功於「超級星期三」銷售策略。公司轉虧為盈另一關鍵為保就業計劃資助，永旺期內獲得1.34億元保就業計劃資助。

太興同樣由「保就業」變「保增長」，並且加派末期息，可見【下一頁】

展望未來，集團認為，新冠疫情將於今年內逐漸消退，而隨著接種疫苗的人數不斷增加，預料香港、中國的消費情緒將會復甦。集團預料，在香港市場內，今年小型專門店數目將繼續增加，目標今年小型專門店的新店數目不少於去年；在中國市場內，集團目標開設6間超市，現時已有1間超市於1月開業。

此外，為改善網上業務，集團於今年1月推出跨境網上銷售，向中國內地顧客提供日本進口商品。集團預計，今年總資本開支為1.86億元。

相關文章﹕

永旺東莞店上月火災 或影響12月的經營業績

【HKTVmall】政府要求兩大超市減價　港視、永旺升約一成

 

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編輯﹕賴奕羚

港股 業績公布 永旺（00984） 中國 香港

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