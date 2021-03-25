【TVB業績】電視廣播：首季廣告收入升幅顯著 長遠內地業務料超香港

▲ 電視廣播行政總裁李寶安（左）表示，首季度廣告收入復甦明顯。

電視廣播（00511，TVB）去年廣告業務受打擊，集團全年錄得2.8億元淨虧損。行政總裁李寶安表示，今年首季廣告收入有明顯回升，「升幅好顯著」，即使對比上季旺季亦能做到持平。免費電視的廣告客戶多數為大中型客戶，復甦相對較快，myTV SUPER以小客戶為主，需時跟上步伐。

李寶安指，對全年廣告業務復甦有信心，隨著疫苗接種開展，有機會有更多「旅遊氣泡」等措施推出，加強人員流動，社會政治環境較為穩定，同時商家可能趁今年奧運期間促銷，預計將有助廣告業務表現。

TVB近年開拓新業務，推動收入多元化。李寶安指，向前發展非廣告收入超過廣告收入「是一定的」。主席許濤稱，TVB在香港廣告市場的份額已經非常高，非廣告業務是未來的發展重點，希望與用戶、觀眾建立直接的關係，推動長視頻收費、網購等非廣告業務發展。

電視廣播去年虧損2.8億 下半年錄輕微純利 不派息【下一頁】

內地市場方面，許濤認為，國內將成為TVB重要的增長市場，長遠而言收入比重甚至可能超越香港。他透露，未來會與內地合作推合拍劇、同步劇等，冀「做出爆款」，同時製造更多可對接國內市場的綜藝節目，亦會增加旗下藝人在內地的曝光率，探索直播或直播帶貨等新潮流。

TVB年內邀請曾志偉、王祖藍加入管理團隊，許濤指，他們近年在國內無論是台前演出還是在抖音、微博等新興媒體均非常活躍，擁有人脈及經驗，將可以幫助集團業務對接國內。

電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理 王祖藍出任首席創意官【下一頁】

電視廣播2018年投資星美債券失利，拖累集團錄得大額減值虧損。許濤稱，投資不是公司的主業，未來的方向將會偏向保守，債券投資的總額及數量亦在逐步減少。

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編輯：陳健婷