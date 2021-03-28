【山地悠遊人生@iM網欄】地獄鬼國 布隆迪Burundi

▲ 入境布隆迪

布隆迪Burundi 是東非一個很小的內陸國家，北與盧旺達接壤，東、南與坦桑尼亞交界，西與剛果為鄰， 是世界最落後國家之一，全球人均GDP排名第一的摩納哥165999美元， 布隆迪人均GDP $ 310美元，排倒數第二位。 造成這個國家貧窮的原因有很多； 主要是幾十年從未間斷的內戰、貪腐嚴重，行政辦事效率低， 人口極稠密，約1120萬， 是非洲人口密度第二高的國家，平均每名婦女生育6個孩子。教育程度低， 人均財富在全球墊底，貧困人口高達六成半， 是當之無愧的全球最窮。醫療問題嚴峻，平均壽命57歲，5歲以下兒童死亡率8%。霍亂流行，而且愛滋病蔓延，14-49歲人群中艾滋病率為1%。交通十分不便，境內沒有鐵路，絕大多數公路缺乏保養，且在雨季中泥濘難行。九成以上人口生活在農村， 農業是主要的經濟來源，佔國家收入的70%，主要農作物有咖啡和茶。 主要糧食為木薯和紅薯， 但缺乏優良的耕地，農業基礎設施很落後，農耕方法又十分原始。 雖然是非洲國家，但布隆迪雨量充沛， 可惜未修水利，抵禦自然災害的能力很低， 時常引起嚴重的氾濫， 因此糧產不足，整個國家幾乎全靠國際援助才能夠生存。

以下是我在布隆迪一天的經歷

▲ 持特區護照應該可以免簽證入境布隆迪

特區護照應該免簽證的，但邊境官員死活不讓進，爭論了1個半小時後，我懇求入境官用電腦搜一下，他回答說沒有電腦！非要我付40美元，但是收據可是電腦打印出來的，收據是法語，上面寫的是當地貨幣，官方價格是1美元：1750布隆迪法郎，邊境和市區黑市價格是1美元：2740， 這些入境官員的口袋裏就多了 （2740-1750)x 40= 39600布隆迪法郎。

▲ 電腦打印的簽證收據

▲ 入境處官員

▲ 布隆迪法郎

過境後， 出租車司機從邊界開始每個關卡，每個哨站都得付2000布隆迪法郎去疏通，前後大概十次， 要不然司機就會有麻煩。坐的的士裡，5個乘客從邊境到首都，我付12500，當地人付8000布隆迪法郎。我一個亞洲面孔，想要用當地人付價格是天方夜譚。

▲ 布隆迪的士

▲ 全國到處都是收黑錢的警察

到處都是持長槍的警察和保安，全國一家青年旅館（hostel ）都沒有，為了安全，我選擇住在一家比較安全的酒店，單人房50美金一晚。旅館老闆週末不在，女經理要求我付美金，但收據上寫的是另一個房號，因為另一個房間住了一個鄰國剛果出差的律師，這樣我付的50美金就落到女經理的口袋裡了。

▲ 持長槍守在酒店門口的保安

剛辦完入住手續，剛果的律師跟一個布隆迪的律師朋友P回來了。聊了一會兒，剛果的律師回房間休息，P提議開車載我到市區逛逛，車子沒開多遠，他就開始試探， 問我有沒有興趣一起過夜！拒絕他後， 他把車開到一個兌換店，原來他要幫剛果的律師換錢， 在布隆迪， 同樣是100 美元， 一張100元的美金， 跟5張20元美金的對換價相差10％。 然後就回旅館了， 在回旅館的路上， 有輛摩托車想要撞上來，P馬上殺停， 每個路口都有持槍的警察， 警察馬上抓著摩托車司機，P非常鎮定， 看來碰瓷這種事經常發生。本來打算去一趟剛果，馬上打消念頭！我躲在房間裡不敢再出去，P晚上敲了兩次門， 只好裝沒聽見。

▲ 開車的是布隆迪的律師Ｐ

第二天一大早速逃！從布隆迪整整花了2天時間才到達坦桑尼亞。沿途看見多宗交通事故！全國充斥這種豬籠車，亞洲各國輸入舊的大卡車行走村落之間，不設座位，豬籠車大概 0.1美金，還有很多人連豬籠車$0.1美金都付不起，頭上頂著十幾斤走遠路趕市集。

▲ 大卡車改裝後，沒有座位的公車

▲ 亞洲各國的舊車都可以在非洲見到

▲ 這種豬籠車收費0.1美元

▲ 市集

▲ 頭上頂著幾十斤趕市集。

▲ 趕市集

這地獄鬼國比任何一個我去過的地方更讓我心寒和害怕。完全沒有旅遊的樂趣，只能體會什麼是混亂。全國上下貪污腐敗，全民苦不堪然！ 在各大旅遊網站，都找不到布隆迪的旅遊信息， 長期顯示旅遊警告：「布隆迪局勢仍很危險。 強烈建議不要在這個時候前往布隆迪。 如果已經在布隆迪，建議馬上離開。」

▲ 到處一片混亂

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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