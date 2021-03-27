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【玄人‧峰語@iM網欄】一生的命題 人生在世都有自己的課題

名人薈萃 10:01 2021/03/27

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很多人都會問，我們懂起卦算命的，像有水晶球一樣，可以預視未來，什麼都可以快人一步，那是否較他人更易成功?但可以跟你們說，我的生活就好像平常人一樣，不會做什麼事情都都算一輪。人生在世究竟是為了什麼？這個大哲學問題，歷來的哲學家都找不到一個終極的答案。起初學命理，都是想『能知天下事，富貴千萬年』，但發現愈明白人生的軌跡道理，就愈明白有些事情即使你知道也避不了。自己再花心思去想這個命題，綜合了多年的相命經驗及觀察客人們的歷鍊，我認為絕大部份人來到世界，都是有其人生課題要完成，既然如此，我反而更加入世，去面對更多本身應該要面對的問題，而不是知而避之。

 

為何我會用絕大部份人而不是用全部人呢? 如果大家有聽過統計學的常態分布(NORMAL DISTRIBUTION)，就會明白如為萬事萬物的發生機率做統計，就會呈現一個鐘形的曲線分布(BELL SHAPE)，兩邊的極端部份我們不會用來作參考，反而我們會研究及觀察鐘形中間最大受眾的行為模式。從命理而言，即是一些天生含著『金鎖匙』或天生殘缺的，我們不會去深究其人生課題，反而位於中間的、一般的受眾，可塑性最高，反而是最值得探討。

 

有時候幫人算命，問命者都問如何可以發達?甚麼時候可遇上真命天子？ 無可否認，很多人對於命理的高低品評，都流於以官、祿、妻、財作為一個終極標準，尤其是香港要擁有『四仔』文化(要有屋仔、車仔、老婆仔、小朋友仔)才叫成功，如此一來反而限制了人們對人生課題的探究，令很多人窮一生精力去做同一樣事情。當然，衣食足而後知榮辱，溫飽也未能，何來有能力講理想？然而，作為社會上中間的一群，基本上是有能力去講求基本性的理想，因此算命是可以為其作更正確的人生定位，完成人生應有的課題，而不止局限於『四仔』的輪迥當中。至於每個人的人生課題卻不一：有的為金錢而奮鬥、有的為藝術而犧牲、有的為作育英才而付出、有的為他人口福而鑽研菜色、有的為科研作出畢生的貢獻……每個人都有自己的崗位，正正人有分別，一個有生命的族群才會形成。

 

可惜，大部份人都對自己的人生課題認知不足，在迷惘下跟著大勢而行，往往忽略了自己的人生使命。早前收到一個數年前問命者的短訊，內容大致是多謝我當年的開解及善導，令她可以活到現在。我們做算命的，應當是幫問命者作人生定位，尋找他的強項而加以發揮，而不是將他改成為約定俗成的模樣，迎合世間的所謂『美好』的法則。只要每個人做好自己的人生課題，就會累積歷鍊，而到某一時間及場合，就可以做到生命影響生命。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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