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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】具重要價值的假文物 由馬賽克贗品說起

名人薈萃 12:26 2021/03/27

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前幾年的一宗有關馬賽克的新聞引起我的好奇。由荷蘭國立民族學博物館收藏的一件馬賽克人頭骨，竟然是贋品。這件來自墨西哥砌上綠松石的馬賽克人頭骨，自一九六三年購藏以來一直被認定已有八百年歷史，但專家經過四年研究，終於斷定是假的。不過，這件假的文物依然具有重要價值，並繼續展出。
原來，這件頭骨、綠松石的確是屬於八百年前的墨西哥印第安部落米斯特克人（Mixtecs），只是用了二十世紀的黏貼膠。過往我的文章也介紹過，馬賽克的技巧是與材料的發展有很大關連。古時的人並沒有膠水，他們卻懂得運用天然的瀝青及樹脂，達到黏結的效果。這件馬賽克人頭骨的牙齒也是假的，而據說製假人正是一名牙醫。基於主要材料的重要價值，博物館在繼續展出的作品旁，會註明物料的分別。
美洲大地一直以來擁有豐盛而美麗的彩色石頭，玉石、松石、瑪瑙等比比皆是，早在二三千年前的中美洲奥爾梅克（Olmeca）文明（約公元前1200年至前400年），人們已經精於玉石雕刻，拋光，在拉文塔（La Venta）還發現了大型翡翠砌成的馬賽克遺址。
奥爾梅克文明對後來的馬雅及阿斯達克文明都有很大影響。奧爾梅克時期已有玉石面具雕刻，到了馬雅時期則出現了用綠松石或玉石砌成的死亡面具。除此之外，墨西哥出土的綠松石馬賽克以蛇為題的圓盆。在建築外牆也會用碎石砌上馬賽克。
到了米斯特克時期，當地人更擅長製作綠松石馬賽克，馬雅時期的死亡面具是在君主去世時用石膏或蠟製倒模，保存其面貌，再於面具上用不規整的玉石砌馬賽克，而米斯特克人則是直接在犧牲的人的頭骨上砌馬賽克，而且大都是切割成細小的方形馬賽克。
雖然米斯特克文明早於公元前十五世紀已出現，但真正的興旺大約在十一世紀左右，到了十五世紀，米斯特克人成為阿茲特克的附庸，據說大部份阿茲特克的綠松石馬賽克，都是由工藝精湛的米斯特克人製作或奉獻。
無論是馬雅、米斯特克或阿茲特克文明，悉數隨著十六世紀的西班牙殖民入侵而滅亡了。

Skull:這件被認為是贋品的綠松石馬賽克人頭骨，因為綠松石與人頭骨屬於真品，依然有其價值（網上圖片）

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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