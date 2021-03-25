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揶揄細威膚色似燶多士 美國電台DJ被炒

環球社會熱點 19:03 2021/03/25

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美國去年掀起「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動浪潮，全球都關注種族歧視問題。但紐約州一名電台DJ於節目上失言，揶揄綽號「細威」的網球天后沙蓮娜威廉絲膚色如燶多士。這名DJ的言論被指涉及種族歧視，其後遭到電台解僱。

談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓 【下一頁】

涉事DJ萊德曼（Rob Lederman）於紐約州水牛城（Buffalo）的電台，負責主持《97 Rock》等節目。萊德曼周三（24日）於早晨時段的廣播節目上，以膚色來比喻焗多士的顔色。

萊德曼於節目上公開揶揄沙蓮娜威廉絲（Serena Williams）的膚色：

我永遠不會揀沙蓮娜威廉絲這種程度。

（I would never go with a Serena Williams level.）

萊德曼其後點名美國一名非裔白人混血女演員貝里（Halle Berry），並表示自己對貝里的膚色感到更自在（comfortable）。

迪士尼（Disney）旗下體育頻道ESPN記者雅克（Marcel Louis-Jacques），將萊德曼的言論放到社交媒體Twitter。雅克更痛斥萊德曼的言論，是加深非裔的不幸和污名化。

萊德曼的言論隨即引起輿論批評，該市一間名為Roswell Park Cancer Institute的研究所，事後也取消於該電台的廣告。該電台也迅速刪除網站上的節目内容，就事件表達歉意並宣布解僱萊德曼。

責任編輯：鄭錦玲

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