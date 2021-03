揶揄細威膚色似燶多士 美國電台DJ被炒

美國去年掀起「黑人性命攸關」(Black Lives Matter,BLM)平權運動浪潮,全球都關注種族歧視問題。但紐約州一名電台DJ於節目上失言,揶揄綽號「細威」的網球天后沙蓮娜威廉絲膚色如燶多士。這名DJ的言論被指涉及種族歧視,其後遭到電台解僱。

涉事DJ萊德曼(Rob Lederman)於紐約州水牛城(Buffalo)的電台,負責主持《97 Rock》等節目。萊德曼周三(24日)於早晨時段的廣播節目上,以膚色來比喻焗多士的顔色。

萊德曼於節目上公開揶揄沙蓮娜威廉絲(Serena Williams)的膚色:

我永遠不會揀沙蓮娜威廉絲這種程度。

(I would never go with a Serena Williams level.)