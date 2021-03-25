【無牆醫院@iM網欄】認知訓練程式 使用科技可提升長者認知能力

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29歲男子從菲律賓抵澳門 新冠病毒抗體檢測異常 目前無任何不適
認知障礙症在現今人口老化的香港愈來愈常見。根據《精神健康檢討報告(2017)》，在香港，認知障礙症的患者高達100,000人，接近長者人口的十分之一。認知障礙症不但令老友記的記憶力受損，甚至影響專注力、語言、判斷及解難能力，而日常獨立自理的能力亦會進一步衰退。除了早期檢測及藥物治療外，認知能力訓練也是主流治療方法之一。
那打素外展復康事工的職業治療師到訪老友記家中，提供上門認知能力訓練時，除了傳統的手寫練習紙和桌上遊戲，近年亦增設平板電腦遊戲，不但加添訓練樂趣，也讓老友記可以輕鬆在家繼續練習，尤其2019冠狀病毒病疫情持續，醫院需暫停安排各種相關訓練服務，但老友記仍可安坐家中，配合平板電腦或智能電話等高科技產品，下載符合其能力水平的應用程式，以電子產品輔助進行認知訓練，多方面刺激腦袋，減慢退化的速度。
以下介紹幾款有趣又適合老友記程度的認知訓練程式，全屬免費下載，可按治療師建議或個人興趣試用：
Farm Match
遊戲介紹：可以選擇4對、6對或8對圖卡進行遊戲，圖卡愈多，記憶的難度便愈高；所有圖卡一開始是反轉的，每次點擊兩張打開並記住所顯示的動物圖案，然後進行配對。當全部圖卡都成功配對後，色彩繽紛的氣球便會從農場地面升上天空，此時快動手把它們逐一戳破吧！這遊戲除了考驗老友記的記憶力外，也需要眼明手快才能取得高分。
舒爾特方格
遊戲介紹：九宮格中排了一系列數字，但位置都是放亂了！老友記需要把數字從小至大順序找出來，同時準確點擊該方格，如此類推。每完成一關，下一關將要挑戰更大的九宮格和更多的數字。老友記要在眾多方格之中，順序找出正確的數字，少一點耐性及專注力也完成不了。而每關都會計時，玩家可以選擇挑戰自己，務求用更短的時間去完成；也可以與家人互相合作，去嘗試愈來愈難的關卡。
Tangram King
遊戲介紹：七巧板是老少皆宜的經典遊戲。這款遊戲經由電腦輔助，底層有圖案陰影作提示，老友記只需把七巧板放到陰影附近便會自動對齊。就算老友記的小肌肉缺乏靈巧也不用擔心，只要動一根手指便可以操控七巧板的擺放；而且此款遊戲採取循序漸進模式，由簡單的圖案開始，讓玩家掌握了基本技巧才由淺入深，好好鍛鍊視覺空間及解難能力。
老友記在進行這些電腦遊戲的認知訓練時，也要注意每天的訓練時間宜在一小時以下，並每隔20分鐘要大力眨眼或閉目休息，避免眼睛過度疲勞；而電子產品應與眼睛保持30至60厘米距離，光度則稍微調暗。
樂齡科技日新月異，相信將來會有更多智能產品適用於認知能力訓練，讓老友記居家安老也可隨時隨地進行訓練。
作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：
為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。
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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會
欄名 : 無牆醫院