【新冠肺炎】印度暫停出口當地生產的疫苗 影響約190個國家

印度出現雙重變種病毒株，疫情有反彈的跡象，印度在周四(25日)起暫停出口由印度血清研究所（SII）所生產的阿斯利康疫苗，以優先滿足當地接種新冠疫苗需求，預料措施將維持至本年4月底，影響全球約190個國家的疫苗供應量。.

以色列疫苗接種率超過一半 成接種率最高的國家之一 【下一頁】

根據BBC報道，由於印度的新冠肺炎疫情反彈，昨日(24日)單日新增逾4.7萬人確診，多275人不治，印度政府周四暫停出口阿斯利康疫苗，以滿足印度當地接種新冠疫苗需要。印度在4月1日起，擴大接種疫苗對象，擴大至45歲或以上的人市都可免費接種，因此當地對疫苗的需求有增無減。BBC又指，暫停出口疫苗的新措施最少維持至4月底。

印度出現雙重突變新型冠狀病毒 【下一頁】

截至今日，印度已出口大約6,000萬劑新冠疫苗到76個國家，主要出口的是阿斯利康疫苗。原定透過世界衞生組織率領的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），而獲取阿斯利康疫苗的190個國家，預料亦會受印度此措施影響。

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責任編輯：羅浩濂