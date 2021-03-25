【遊戲熱話】內地手遊《原神》成為史上最吸金遊戲　半年賺取逾77億港元

▲ 內地手遊《原神》（Genshin Impact）推出僅6個月，已迅速賺取逾10億美元（約77億港元）收入。

內地手遊《原神》（Genshin Impact）於去年9月份上架，不但在全球吸引眾多玩家，其遊戲推出至今僅6個月，已迅速賺取逾10億美元（約77億港元）收入，成為史上最吸金遊戲之一。

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據分析機構Sensor Tower數據所指，手機遊戲《原神》自去年9月推出，至今已累積超過10億美元收入。另外，該遊戲推出5個月之內，已在全球App Store及Google Play商店累積約8.74億美元（約67.9億港元）營業收入，並從去年12月開始，每月平均收益保持在1.6億美元（約12.4億港元）。

報道指出，《原神》遊戲的吸金速度已成功超越《Pokémon GO》。據悉，任天堂旗下的《Pokémon GO》手遊共花費9個月時間，才累計超過10億美元收入。

數據顯示，中國地區是《原神》手機版收入最高的市場，其遊戲在iOS平台錄得超過3.02億美元（約23.46億港元）收益，佔全球玩家29.5%。而日本地區的收益為2.783億美元（約21.62億港元），排名第二佔27.2%。美國地區收益為1.89 億美元（約14.68億港元），排名第三。

責任編輯：李寶如