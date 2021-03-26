疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增

面對新冠肺炎疫情肆虐，世界不少地方選擇封城以防止疫情擴散。英國有零售商透過分析過去一年民眾的消費習慣，發現疫情令英國民眾的生活節奏放慢。報道中指出，英國民眾對家居用品如電視、花園用品的需求明顯增加。當中又以家居服和緊身褲的增幅最大，按年上升1,000%。

居家工作篇

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英國零售百貨連鎖龍頭企業John Lewis近日就疫情爆發以來，整理和分析消費者的購買數據。結果發現，自2020年初開始，旅行用品的銷量直線下降。大眾轉向尋求在家娛樂或保持精神的方式。對家居生活投入增加，願意花費金錢裝飾家居空間及技術，以求提升生活幸福感。

睡房改變篇

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疫情轉變工作模式，很多公司改為居家工作，因此電腦螢幕銷量增加154%，而手提電腦的銷量亦上升了174%。而因模式轉變而導致銷量下降的則是鬧鐘，銷量下降38%。

客房改變篇

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居家工作節省了交通時間，民眾有更多時間享受早餐。所以早餐用具配件，如多士夾、蜂蜜攪拌棒等，銷量亦錄得6%增長。疫情下多項室內活動受到限制，健身室亦一度關閉，因而健身單車銷量增加了101%。另外，戶外加熱器和戶外披薩烤爐的銷量亦有成長，分別增長1,625%，和348%。

客廳改變篇

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社交活動減少對時裝行業的衝擊，很大程度視禾商品種類。時尚配件如手袋及高跟鞋，銷量分別下降56%及62%，但居家休閒服和緊身褲的增長則達到驚人的1,300%。

責任編輯：李俊儀