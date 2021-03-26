  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增

環球社會熱點 19:07 2021/03/26

分享：

面對新冠肺炎疫情肆虐，世界不少地方選擇封城以防止疫情擴散。英國有零售商透過分析過去一年民眾的消費習慣，發現疫情令英國民眾的生活節奏放慢。報道中指出，英國民眾對家居用品如電視、花園用品的需求明顯增加。當中又以家居服和緊身褲的增幅最大，按年上升1,000%。

居家工作篇

    點擊圖片放大
    +6
    +5

英國零售百貨連鎖龍頭企業John Lewis近日就疫情爆發以來，整理和分析消費者的購買數據。結果發現，自2020年初開始，旅行用品的銷量直線下降。大眾轉向尋求在家娛樂或保持精神的方式。對家居生活投入增加，願意花費金錢裝飾家居空間及技術，以求提升生活幸福感。

睡房改變篇

    點擊圖片放大
    +8
    +7

疫情轉變工作模式，很多公司改為居家工作，因此電腦螢幕銷量增加154%，而手提電腦的銷量亦上升了174%。而因模式轉變而導致銷量下降的則是鬧鐘，銷量下降38%。

客房改變篇

    點擊圖片放大
    +3
    +2

居家工作節省了交通時間，民眾有更多時間享受早餐。所以早餐用具配件，如多士夾、蜂蜜攪拌棒等，銷量亦錄得6%增長。疫情下多項室內活動受到限制，健身室亦一度關閉，因而健身單車銷量增加了101%。另外，戶外加熱器和戶外披薩烤爐的銷量亦有成長，分別增長1,625%，和348%。

客廳改變篇

    點擊圖片放大
    +4
    +3

社交活動減少對時裝行業的衝擊，很大程度視禾商品種類。時尚配件如手袋及高跟鞋，銷量分別下降56%及62%，但居家休閒服和緊身褲的增長則達到驚人的1,300%。

責任編輯：李俊儀

相關文章

梵蒂岡都頂唔住 要神職人員減薪共度時艱
2021/03/25
梵蒂岡都頂唔住 要神職人員減薪共度時艱
拜登稱狗狗助抗癌 有證據或是無稽？
2021/03/25
拜登稱狗狗助抗癌 有證據或是無稽？
【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190個國家受影響
2021/03/25
【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190個國家受影響
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
2021/03/25
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76%
2021/03/25
【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76%
消費種類 消費資訊 時裝服飾 商品 疫情 交通 零售 健身 英國 新冠肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮