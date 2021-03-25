【不快經歷】見工面試僅一分鐘 一個原因被HR請離開　網民抱不平：比少少尊重

不少人都試過在見工過程有不快的經歷，近日就有網民在討論區開帖，分享面試經歷。網民指他在「大西北」出紅磡面試，最後在common area 面試了一分鐘說他經驗不足可以離開，事主感到十分不滿，又指做過多少年經驗全寫在CV，認為HR應「比少少尊重」。

【職場熱話】任職普通文員 轉工叫價加25％是否合理？ 網民：再叫價高一點等HR壓價 【下一頁】

事主面試經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評 【下一頁】

帖文一出，不少網民都為樓主抱不平，「對，真的好討厭公司這樣。 CV已經有資料，你覺得我不夠資格就不要叫我去面試， 去到見那三兩分鐘就叫人走，我們用了很多時間準備又要請假，不要浪費別人時間吧，有時還要講說到是你錯一般，尊重一下人吧。」、「最慘是請假去面試，年假都是錢來的，浪費錢浪費時間」、「找工作真的不要找細公司。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠