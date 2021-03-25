  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不快經歷】見工面試僅一分鐘 一個原因被HR請離開　網民抱不平：比少少尊重

理財智慧 19:22 2021/03/25

分享：

不少人都試過在見工過程有不快的經歷，近日就有網民在討論區開帖，分享面試經歷。網民指他在「大西北」出紅磡面試，最後在common area 面試了一分鐘說他經驗不足可以離開，事主感到十分不滿，又指做過多少年經驗全寫在CV，認為HR應「比少少尊重」。

【職場熱話】任職普通文員 轉工叫價加25％是否合理？　網民：再叫價高一點等HR壓價　【下一頁

事主面試經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評　【下一頁

帖文一出，不少網民都為樓主抱不平，「對，真的好討厭公司這樣。 CV已經有資料，你覺得我不夠資格就不要叫我去面試， 去到見那三兩分鐘就叫人走，我們用了很多時間準備又要請假，不要浪費別人時間吧，有時還要講說到是你錯一般，尊重一下人吧。」、「最慘是請假去面試，年假都是錢來的，浪費錢浪費時間」、「找工作真的不要找細公司。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職涯規劃 求職攻略 紅磡

上一篇文章

屯門青山腹地山峰昨午起火 燒逾24小時 尚未救熄 山上部分地皮燒焦

下一篇文章

【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？