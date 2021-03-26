經濟復甦後的三大投資主題

去年至今，中美貿易摩擦、疫情封鎖及油價暴跌等一系列事件交織在一起，令整體市場及投資組合承受了不少風險。

當出現類似2020年上半年的大幅波動時，投資團隊仍然堅持透過由下而上的基礎研究，判斷市場傳來的不同消息。我們認為消費升級、研發及創新、政策推動等重點投資主題，在新型冠狀病毒疫情完結後將不會改變，甚至可能會更獲重視。

一方面，疫情封鎖措施令實體經濟活動及環球旅遊停滯，面對這種情況，團隊增加了對國內驅動型消費的關注，尤其是電子商務、網上教育及物業管理等領域。我們認為，即使整體形勢恢復正常，相關消費者行為的結構性轉變亦不會發生逆轉。另一方面，有關中美科技貿易的憂慮持續升溫，我們將關注能夠受益於自給自足經濟的企業，例如生物技術、醫療設備及國內半導體供應鏈，此等領域不僅會迎來需求增長，而且亦將受益於政策驅動。

疫情發展狀況及新一輪的疫情爆發仍是經濟面臨的最大風險。儘管如此，鑒於中國自疫情爆發以來採取了有效的防控措施，我們認為，疫情對國內經濟的進一步衝擊是可控的。

加上，中國在2021-2025年的十四五規劃中提到，將透過「雙循環」戰略實現增長，其中，「內循環」會專注建立以國內創新及國內消費為主的自給自足經濟；配合「外循環」作為補充推動因素，透過國內外市場的相互促進，挖掘中國的增長潛力。綜合内外策略，中國回復增長的速度將較其他地區顯著。

目前，消費升級、創新研發及政策推動的機遇為我們關注的三大主題。從居家到國內旅行，從生物科技創新到可持續發展，投資者可關注中國內地及香港股市廣泛而深入的投資機會。但仍需謹記，從風險管理的角度來看，要確保投資組合在投資主題、行業及股票類型方面保持充分的多元性，以在市場出現風險時減低組合的波動性。