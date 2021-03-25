【周未好去處】「2021香港科學節」明日起舉行 逾百項線上線下活動開放予公眾

「2021香港科學節」於明日(26日)起舉行至4月11日，由約九十個合作夥伴及單位參與，並提供逾百項線上線下的科學體驗活動予公眾參與其中。

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今屆香港科學節以「科技創未來」為主題，期望以深入淺出的方式讓公眾了解科學與科技的最新成果和將來的發展趨勢，從而善用科技的優勢，以應對未來生活的變化和挑戰。香港科學館推出5個新展覽，內容分別圍繞花花世界、業餘博物學家探索本地生態的故事、農業的科技應用、種子技術的未來，以及地球氣候變化。展覽設有多組多媒體展品，讓參觀者以嶄新角度發掘科學的不同面貌。

今年部分精選活動，包括「玩轉科學嘉年華」及「裘槎科學周」首次轉為網上舉行，讓市民安坐家中也可透過網上廣播節目及表演，在世界各地的科學團隊帶領下接觸不同領域的科學知識。另外，科學節設計了一系列「STEM x SCM」網上活動，提高大眾對科學、科技、工程和數學的興趣和認識。還有更多精采節目包括參觀導賞、科學講座和工作坊等，為不同年齡人士帶來多元化的科學體驗。

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責任編輯：潘曉豐