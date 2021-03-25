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【機迷熱話】Xbox Live重新命名為Xbox Network　其他服務內容不變

科技 19:30 2021/03/25

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微軟（Microsoft）日前宣佈，Xbox Live網上服務將會重新改名為Xbox Network。

微軟（Microsoft）日前宣佈，Xbox Live網上服務將會重新改名為Xbox Network，新名字最近率先在Beta 測試版中出現，而部份上載的影片亦已經改用新名字。官方表示，將服務更名為Xbox Network是要清晰界定Xbox的網上服務，同時要與Xbox Live Gold會員作出區分。

【機迷熱話】機身設計似足Switch？高通擬打造Android 版本遊戲設備

據悉，Microsoft早於去年8月就曾被發現有意將Xbox Live改名，並於更新服務條款時用上Xbox Network的稱呼。Microsoft悄悄地更換Xbox Game Pass品牌標誌，同時也取消12個月的Xbox Live Gold訂閱選項，造成不少玩家猜測，認為微軟有意將Xbox Live Gold訂閱服務與Xbox Game Pass整合。不過，由於當時Microsoft 宣布增加Xbox Live Gold服務費，惹來大眾爭議而最終被撤回。

官方發言人回應指，已確認有關變更，表示此舉目的為更容易區分Xbox的基礎網路服務與付費會員服務Xbox Live Gold，而其他服務內容則未有作出調整。

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責任編輯：施雯雯

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