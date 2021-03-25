巨型貨輪堵塞蘇伊士運河 市場憂慮運輸延誤 原油國際價格攀升

一艘20萬噸巨型貨輪「長賜號」（Ever Given）日前擱淺塞蘇伊士運河，癱瘓雙向船運交通，專家指國際市場油價將攀升。

長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?【下一頁】

蘇伊士運河是世界最繁忙貿易航道之一，據報約12%的貿易均需通過該水道進行。在最新的衛星圖像顯示，「長賜號」打橫擱淺於水道上，攔截來回水道交通。路透社引述當地消息指，已有最少30艘船因事件被困河道，埃及已重開舊航道疏導交通。

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「長賜號」營運商台灣的長榮海運發表聲明指，「長賜號」由紅海進入蘇伊士運河後遭於強風吹襲，導致船身偏離並擱淺，確認無貨櫃跌入海中。「長賜號」管理公司Bernhard Schulte Shipmanagement代表亦表示，並無船員受傷，貨船目前仍然擱淺於運河，將繼續與運河管理部門合作，預料將需要幾天幾天讓貨船重新浮起，並恢復運河交通。

受事件影響，市場油價攀升。彭博引述能源數據公司Kpler資料，運載共約880萬桶的石油、牲畜及糧食等多艘船隻被堵塞在運河上。路透社報道，市場憂慮原油供應受阻，國際市場原油價格上漲4%。

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