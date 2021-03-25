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【東亞賣產】東亞李民橋：現階段無意出售資產　不排除派特息或回購回饋股東

股市 18:27 2021/03/25

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東亞聯席行政總裁李民橋受訪時表示，現階段無意進一步出售資產。

東亞銀行 （00023） 以作價50.7億元，向友邦保險 （01299） 出售東亞人壽，交易預計今年底前完成。東亞銀行聯席行政總裁李民橋指，現階段無計劃進一步出售資產，但會持續評估業務組合以改善整體營運。他續指，爭取今年底前完成交易，不排除任何股東回饋方式，若交易獲監管批准，「（資金回饋）毋須一定與中期或末期業績一併公布」。

友邦保險斥資近51億元收購東亞人壽　交易料年底完成｜【下一頁】

東亞銀行預期交易產生約10億元利潤，部分款項將付予股東。東亞與友邦同時達成15年銀行銷售協議，成為東亞個人銀行客戶壽險產品的獨家提供者。

李民橋在電話會議上表示，是次交易提升集團普通股權一級資本（CET1）比率約50至60個基點，而集團資本水平充裕，部分收益將會回饋股東，會視乎市場情況、監管要求及董事會決定。

爭取交易年內完成　倘獲批可隨時宣布資本回饋

被問到特別息是否最快在明年初與年度業績一併公布，李民橋指目前正密鑼緊鼓籌備及爭取早日獲取監管審批，「希望有咁快得咁快」，又強調資本回饋毋須一定要與中期或末期業績一併公布。

至於會否考慮股份回購計劃，他回應時指現階段不排除任何回饋股東形式，而回購是頗常見的回饋方式，主要仍視乎監管批准及力爭長遠提升股東回報。

李民橋：日後專注銷售長期保障產品　佣金收入更高

今次交易作價的50.7億元當中，包括出售東亞人壽、藍十字壽險組合及雙方簽訂15年銀保銷售協議的「誠意金」。

李民橋指，「誠意金」將會按會計準則分15年入帳，而東亞日後銷售友邦產品可另外分得銷售佣金。他解釋，由於未來合作將會專注銷售長期的保障型產品，有別於以往以銷售短期儲蓄型產品為主，形容未來可分拆的佣金等費用收入將會「高好多」，有信心交易可提升東亞的分銷能力及共同捕捉大灣區機遇。

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記者：趙穎妍

港股 金融機構 銀行 成交 友邦保險（01299） 東亞銀行（00023） 回購 收購 大灣區

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