拜登禁採令屆滿前 美國14州提告

美國14個州政府提出訴訟，控告總統拜登簽署禁採令，禁止內政部向採油商發鑽井租賃或許可證。

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美國總統拜登 (Biden) 自上任後積極著手處理氣候暖化議題，並於1月底簽署多項行政命令，包括針對採油商開發行為的禁採令。根據命令，內政部各部門60日內不得向採油商發出新的鑽井租賃或許可證，引來能源業界不滿，並在命令限期屆滿前提出訴訟。

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13個提出聯合訴訟的州分，包括路易斯安那州、阿拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、喬治亞州等。路易斯安那州檢察關蘭德里（Jeff Landry）形容，拜登簽署的行政命令是具侵略性且魯妄的濫用總統權力行為。另外懷俄明州在其州分自提訴訟申請。

根據路易斯安那州的訴訟書，行政命令會損害業界開採工作及推高能源價格，要求內政部土地管理局重啟季度鑽油及氣體開採租賃，懷俄明州則指，當局在暫停租賃前，應依照《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act）審查環境才採取行動。

內政部目前未有回應事件。

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