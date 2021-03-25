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拜登禁採令屆滿前 美國14州提告

環球政經 16:34 2021/03/25

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美國14個州政府提出訴訟，控告總統拜登簽署禁採令，禁止內政部向採油商發鑽井租賃或許可證。

【拜登就職】拜登新官上任三把火　簽署行政命令推翻特朗普政策 【下一頁

美國總統拜登 (Biden) 自上任後積極著手處理氣候暖化議題，並於1月底簽署多項行政命令，包括針對採油商開發行為的禁採令。根據命令，內政部各部門60日內不得向採油商發出新的鑽井租賃或許可證，引來能源業界不滿，並在命令限期屆滿前提出訴訟。

半導體晶片短缺 拜登再簽行政命令 要求百日內檢視四個產品供應鏈 【下一頁

 

    點擊圖片放大

13個提出聯合訴訟的州分，包括路易斯安那州、阿拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、喬治亞州等。路易斯安那州檢察關蘭德里（Jeff Landry）形容，拜登簽署的行政命令是具侵略性且魯妄的濫用總統權力行為。另外懷俄明州在其州分自提訴訟申請。

根據路易斯安那州的訴訟書，行政命令會損害業界開採工作及推高能源價格，要求內政部土地管理局重啟季度鑽油及氣體開採租賃，懷俄明州則指，當局在暫停租賃前，應依照《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act）審查環境才採取行動。

內政部目前未有回應事件。

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撰文 : 馮卓謙

氣候暖化 內政 拜登 美國
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