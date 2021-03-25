【新冠肺炎】梵蒂岡教廷收入大減 就連樞機主教都要減薪

新冠肺炎疫情令到各國陷入經濟衰退，就連梵蒂岡教廷亦面臨財政赤字，要實行大規模減薪，教宗方濟各（Pope Francis）下令樞機主教減薪一成，其他神職人員亦不能倖免遭到減薪，以保住其他教廷職位，不過非神職人員則不會受減薪措施影響。

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梵蒂岡教廷於24日公佈，教宗方濟各已頒令由下月1日起，削減薪酬支出，神父等其他神職人員減薪的幅度介乎3％至8％。除了三個最低薪級的神職人員外，其餘神職人員亦要停薪至2023年3月。據稱，梵蒂岡的樞機主教每月薪金介乎4,000至5,000歐元（約3.67萬至4.58萬港元）。

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聖彼得大教堂和梵蒂岡博物館因疫情緣故，去年大部份時間都關閉或局部開放，導致收入大減。梵蒂岡官員本月初曾透露，預測今年的財政赤字將達到5千萬歐羅（約4.58億港元），且可能會連續兩年動用4千萬歐羅（3.66億港元）的財政儲備。

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責任編輯：陳楚琨

