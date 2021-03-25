空姐轉行當物業管理突破自己　客戶一個舉動添成功感

2020 年是不容易的一年，新冠疫情持續，航空業完全停頓，因而經歷了好幾波裁員潮，更有航空公司倒閉，令幾千名空服人員頓時失去工作，實在非常可惜。雖然暫時沒能翱翔天際，但空服員所具備的技能，卻能完美地應用在其他行業，只是在於你是否願意踏出這一步。

在仲量聯行﹙JLL﹚旗下工作的高級客戶服務主任 J 和助理客戶服務主任 Vicky，都是航空業出身，並早於幾年前已有轉職的決定，面對一切從頭開始，她們又適應得來嗎？

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CASE 1 客戶記得自己名字最開心

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CASE 2 轉行最大得着有好同事

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文章轉載自CTgoodjobs

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責任編輯：黃苑筠