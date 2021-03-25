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【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76%

環球社會熱點 17:53 2021/03/25

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阿斯利康早前公布美洲實驗報告，指阿斯利康疫苗對抗新冠肺炎的有效率達79%，但美國當局質疑阿斯利康提供過時的新冠疫苗數據。阿斯利康周四（24日）發表聲明，將疫苗於美洲臨床試驗的有效率下調至76%。

【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190國受影響 【下一頁】

【阿斯利康疫苗】研究指女性接種後副作用個案較多 【下一頁】

阿斯利康（Astrazeneca）早前對來自美國、智利和秘魯的3.2萬人進行試驗，周一（21日）提交數據指疫苗有效率達79%，預防新冠肺炎嚴重症狀的有效率更達100%。

但美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）質疑，阿斯利康提交的數據可能包含過時藥物數據，要求阿斯利康提交準確和最新的數據。

【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠 【下一頁】

阿斯利康周四發表的聲明中，將疫苗於美洲臨床試驗的有效率下調至76%，較原本的有效率下跌3個百分點。但該公司指試驗中只有8人出現重症，全部均為接種安慰劑，強調疫苗預防新冠肺炎重症的有效率仍達100%。

阿斯利康表示已將最新數據，提交給獨立數據安全監控委員會，更計劃於未來數周內將分析結果提交同行評審。

據悉，阿斯利康計劃於美國為疫苗申請緊急使用授權。外媒引述獨立專家指，阿斯利康調整疫苗有效率數據，料有助推動疫苗審批程序，及釋除美國當局對疫苗效用和副作用方面的疑慮。

責任編輯：鄭錦玲

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