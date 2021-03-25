【新冠疫苗】報告涉提供過期數據 阿斯利康48小時內將發修訂疫苗數據

美國白宮首席防疫顧問福奇表示，預料阿斯利康藥廠將向美國提交經修訂的疫苗數據。

【新冠疫情】 阿斯利康通過美國第三期臨床試驗 疫苗有效性達八成 下月申請緊急使用批准【下一頁】

阿斯利康藥廠早前公布第三期臨床報告，顯示阿斯利康疫苗有效率達七成九，並能夠百分百預防重症，但其後美國國家過敏和傳染病研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)發表聲明，指有消息顯示阿斯利康可能提供過期數據，報告或未能疫苗準確的有效數據。

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阿斯利康回應事件表示，將會在48小時內發放修訂的臨床測試數據，又表示初步數據及結果大致與報告一致。福奇亦表示，有關修訂可消除阿斯利康疫苗有效率的混亂情況。

有研究疫苗及公眾健康的學者指，這次事件只是阿斯利康藥廠連番犯錯的其中一個例子，或會影響民眾會否接種疫苗的決定。阿斯利康目前正申請在美國緊急使用，若果獲批，將於下月起為當地民眾接種。

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