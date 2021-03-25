【香港出口】2月份整體出口升30.4%　分析師看好上半年整體出口有雙位數增長

▲ 本港2月份整體出口和進口貨值均按年上升，分別增長30.4%和17.6%。

本港2月份整體出口和進口貨值均按年上升，分別增長30.4%和17.6%。整體出口更勝於市場預期的上升28.4%。有分析師預計，上半年增長將持續，並維持在增長雙位數字。

恆生銀行首席經濟師薛俊昇表示，其他地方的進出口貿易增長數據與本港數據相若。他考慮去年環球和香港經濟飽受疫情影響，基數效應會持續，加上各地政府陸續推出措施支援企業。故他相信，本地商品市場、貿易或製造業有不錯的反彈。

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薛續指，本地進出口貿易未來數月有不錯的反彈，上半年更能維持有雙位數字增長。當中，他認為受幾方面支援：

1）近來愈來愈多人網購，本地居民不能外遊的資金又有機會用於網購消費。

2）各地民眾陸續接種疫苗，疫情受控將為進出口貿易帶來增長。

3）各地政府推出支援企業的措施，帶動各地的貿易往來。當中，尤以受美國政府9,000億美元紓困方案帶動，出口美國的數據增長會較高。

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然而，本地進出口貿易在下半年，須視乎環球經濟情況，他認為增長幅度有機會放緩。雖然近來出現貨船、運費和供應鏈等問題，但他認為全球對商品的需求多，負面因素未必太影響環球經濟復甦。故他預料今年全年整體出口增長5.5%；進口方面則增長7.5%

記者：馬意文