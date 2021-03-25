【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？

每人的興趣都不同，近日有網民在討論區發帖，指先已男友用了三萬多元買入一輛單車，使她十分氣憤，又指男友已年過30，「仲玩單車呢啲小朋友嘢」。帖文一出，引來不少網民反駁，網民認為沒甚麼問題，更指：「咁乜嘢係大人嘢？」

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帖文引來網民熱烈回應，但不少網民就不同意事主的看法，認為這件事很正常，「男人都是喜歡車輛」、「三萬多的單車都是普通貨色」、 「三萬多又不是多，現在車隊那些靚單車是好貴」、「跟你用3萬多買手袋有甚麼分別呢？」、「單車是小朋友的玩意，那甚麼是係大人的玩意」、「玩玩具又說要賣了它，小心你男友跟你分手」、「我第一輛單車買了二萬多，我老婆問我多少錢，我答二千，大家現在明白為甚麼了！」

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責任編輯：黃苑筠