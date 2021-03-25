【ET講股通】梁耀康：跌市驚魂喘定？同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌18點，報27899點，大市成交2,005億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日裂口低開，一度跌逾400點，其後跌幅收窄，主要受隔夜美股中概股急瀉、納指跌幅顯著拖累。

美收緊審計監管 中概股急瀉

美國證監周三出手加辣，要求公司若未遵美國審計標準便須除牌，並要求中概股披露更多資料，消息拖累中概股大跌。港股方面，多隻中概股亦受壓，百度 （09888） 跌近1成，寶尊電商 （09991） 跌近7%。

隔夜美股方面，科技股現沽壓，納指跌幅較明顯，料下試12600點水平尋支持，須留意今晚中概股表現。不過，若中概股持續下挫，可留意，吼超低位少量入貨。

至於受惠股，中概股來港第二上市料加速，港交所 （00388） 今日升3%，更令恒指一度反彈；然而消息面其實無變，料難以支持股價短期明顯上升。大市要留意是否能快速反彈企穩，留意能否上返頸綫、28200至28300的水平。今早市場相對恐慌，多隻股份急插，但回穩至收市價時，便有資金流入。恒指暫時未喘穩，如明日再下挫，宜沽出獲利。

可考慮吸納體育用品股

板塊方面，可以考慮吸納體育用品股。H&M和NIKE罷用新疆棉花，內地網民發起抵制，令相關製造商、經銷商股價下跌，相反李寧 （02331） 和安踏 （02020） 受惠，加上業績不錯，股價反彈。

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