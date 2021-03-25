  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|內房股】佳兆業去年多賺19%擬派末期息0.12港元　130億元購郭英成資產、擬「7供1」供股

股市 17:40 2021/03/25

分享：

佳兆業 （01638） 公布，去年盈利按年增19%至54.47億元（人民幣，下同），佳兆業建議派末期息每股0.12港元，全年派息0.15港元，按年增15%。佳兆業另外公布，擬向主要股東郭英成購入3家公司，總代價達130億元，佳兆業正考慮「7供1」供股集資，用於撥付潛在收購位於北京的房地產項目的部分代價，暫未提及供股價和時間表。

佳兆業表示，從郭英成收購的公司至去年底初步估值186億元，主要涉及北京朝陽區西大望路與建國路交匯東南角「耀輝國際城」項目，涉及建設用地面積26812平方米，涉20.16萬平方米總建築面積，將會包括商務公宵、住宅、零售等。

佳兆業去年收益按年增16%至557.7億元人民幣，毛利就增15%至159億元，毛利率為28.5%。佳兆業去年合約銷售按年增21%至1069億元，58%來自粵港澳大灣區。

佳兆業去年獲得47幅地皮，建築面積為565萬平方米，土地收購權益代價約471億元，當中49%花於一線城市土地。

年內，佳兆業在香港、深圳、廣州等地完成轉化9個城市更新項目，轉化面積為180萬平方米，轉化貨值約640億元，城市更新供應的土地佔集團土地供應29%。

相關文章：

【業績】佳兆業美好跌近4%後倒升兩成　去年多賺35%派末期息69港仙

【高銀財困】佳兆業據報入股前高銀啟德地皮　伙歐亞平「全中資發展」

佳兆業主席郭英成之子郭曉群出任執行董事　年薪100萬

編輯：麥德銘

港股 業績公布 民企內房股 佳兆業集團（01638） 郭英成 收購 供股 大灣區 北京

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：跌市驚魂喘定？同場加映答股環節（立即收看）

下一篇文章

【業績】美圖去年虧損大減九成不派息　經調整利潤扭虧上市來首次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【美股期貨】納指期貨升近0.5%　騰訊音樂盤前反彈4%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨升近0.5%　騰訊音樂盤前反彈4%（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【小米業績】小米上季經調整純利升37%、績後跌4%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）
【小米業績】小米上季經調整純利升37%、績後跌4%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」