【業績|內房股】佳兆業去年多賺19%擬派末期息0.12港元　130億元購郭英成資產、擬「7供1」供股

佳兆業 （01638） 公布，去年盈利按年增19%至54.47億元（人民幣，下同），佳兆業建議派末期息每股0.12港元，全年派息0.15港元，按年增15%。佳兆業另外公布，擬向主要股東郭英成購入3家公司，總代價達130億元，佳兆業正考慮「7供1」供股集資，用於撥付潛在收購位於北京的房地產項目的部分代價，暫未提及供股價和時間表。

佳兆業表示，從郭英成收購的公司至去年底初步估值186億元，主要涉及北京朝陽區西大望路與建國路交匯東南角「耀輝國際城」項目，涉及建設用地面積26812平方米，涉20.16萬平方米總建築面積，將會包括商務公宵、住宅、零售等。

佳兆業去年收益按年增16%至557.7億元人民幣，毛利就增15%至159億元，毛利率為28.5%。佳兆業去年合約銷售按年增21%至1069億元，58%來自粵港澳大灣區。

佳兆業去年獲得47幅地皮，建築面積為565萬平方米，土地收購權益代價約471億元，當中49%花於一線城市土地。

年內，佳兆業在香港、深圳、廣州等地完成轉化9個城市更新項目，轉化面積為180萬平方米，轉化貨值約640億元，城市更新供應的土地佔集團土地供應29%。

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編輯：麥德銘