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以色列疫苗接種率超過一半 成接種率最高的國家之一

環球政經 17:52 2021/03/25

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根據以色列衛生局顯示，全國930萬人口中，有超過一半的人口已經完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗，而接種至少一劑疫苗的也有5,191,761人，佔以色列人口的56.6%。

印度出現雙重突變新型冠狀病毒 【下一頁

以色列成為全球疫苗接種率最高的國家之一，自上年12月開始疫苗接種計劃以來，逐步擴大接種對象至16歲以上的公民，市民在接種第二劑的一周後，相信能獲得充分的保護。

【英國疫情】封城抗疫一周年 英國全國默哀一分鐘 【下一頁

以色列本月初已經放寬疫情所限制的措施，重啟大部分經濟活動，文化、宗教及體育場所作有限度開放，而在這些店舖和場所中部分只接待已接種疫苗的人士。但當局警告，如果國民違反或無視「綠色通行證」的做法，隨意進出有關場所，將會決絕地再度封鎖當地的經濟活動。

 

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責任編輯：羅浩濂

以色列 疫苗 疫情 人口

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