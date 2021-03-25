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【業績】美圖去年虧損大減九成不派息　經調整利潤扭虧上市來首次

股市 17:34 2021/03/25

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【業績】美圖去年虧損大減九成不派息　經調整利潤扭虧上市來首次

美圖 （01357） 公布截至2020年12月31日止年度業績，美圖去年虧損大減近九成至4097萬元人民幣。因聚焦戰略推動收入及毛利雙增長，持續經營業務的經調整利潤為6089.2萬元，是2016年12月上市以來首次錄得全年盈利，2019年經調整虧損1.9億元人民幣，不派息。美圖績前跌3.9%，收報2.69元，成交1.3億元。

期內，美圖收入按年增長22.1%至11.9億元人民幣，其中在綫廣告收入6.8億元人民幣，按年下跌9.5%，高級訂閱服務及應用內購買已成為僅次於在線廣告的第二大商業模式，並於2020年按年大幅增長140.1%，至2.1億元人民幣。

毛利按年升13.5%至7.9億元人民幣，毛利率跌5個百分點至66.5%。

月活躍用戶總數於2020年12月達2.6億，按年下降7.6%。絕大部分下降是由於印度的月活躍用戶下降所致，因其若干應用被印度政府禁止。撇除此類影響，月活躍用戶按年保持相對穩定。由於印度地區貢獻的收入歷來較少，因此對財務影響微小。

【Bitcoin】美圖再斥3.9億加碼買比特幣及以太幣　股價最多升一成

【Bitcoin】美圖斥逾3億元購入以太幣及比特幣　股價彈14%後倒跌逾6%

責任編輯︰梁浩碩

港股 美圖公司（01357）

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