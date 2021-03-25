【東京奧運】聖火傳遞於日本福島縣展開為期121日 奧組委主席橋本聖子冀為世界帶來希望

因應新冠疫情，原定2020年舉行的東京奧運會被迫延後一年時間，其聖火傳遞活動於今日(25日)正式於福島縣展開，由曾在世界盃奪冠的16名日本女子足球國家隊成員擔任第一棒火炬手。整個聖火傳遞將於日本全國47個都道府縣進行，為期121日，期間將會有一萬名來自各界火炬手參與其中，每人將舉起火炬跑慢約200米距離。

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鑑於當地疫情，起跑儀式並沒有安排開放公眾參與，僅有少部分獲邀嘉賓出席，同時東京奧組委亦呼籲民眾不要前往原居地以外的都道府縣觀賞，若出現人群聚集的情況，或有機會取消個別路段聖火傳遞。

東京奧組委主席橋本聖子指，過去一年全球經歷艱難時期，但奧運聖火並沒有失去希望，相信這能為日本及全球人民帶來希望；日本首相菅義偉則表示當局將會東京都政府及國際奧委會合作，舉辦一場安全的奧運會，並全力採取防疫措施。

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責任編輯：潘曉豐