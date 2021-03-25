【人民幣定期存款】半年人民幣定存最高息2.45厘 逼近國債票息回報

▲ 季結倒數，一周以上的離岸拆息巳扯升至逾3厘。

受美國債息抽升推高美元，美滙指數重上92關的今年新高。人民銀行今天（3月25日）來港發行50億元（人民幣，下同）央行票據，年期為6個月，反應遠勝預期，共接獲249.6億元申請，超額認購3.99倍，中標息率為2.6厘。專家以半年期國債票息2.6厘，較美國同期國債高逾兩厘，在超低息環境下，令幾近零風險的高息債備受捧。再者，大行如花旗仍力薦人民幣為第2季最看好的亮點貨幣，凸顯人幣資產有望滙息雙贏。

參考人行對上一次於2月19日推250億央票（3個月及1年期）的反應，當時超購僅兩倍，如今在風險事件湧現下，熱錢急覓美元避險，但高息的優質人民幣債仍有價有市。

各行６個月人幣定存息率與國債回報比較如何？可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢重申，第2季最看好的外幣是人民幣，主因有3，包括：（1）今年人幣或仍面對明顯升值；（2）息差優勢擴大，或繼續吸引大量資金流入；（3）即使人民銀行不想容忍人民幣持續上升，及單邊升值，但礙於中美首階段貿易協議，限制了人行干預匯市的能力。

黄栢寧說，人民幣今年高低位預測為6.26至6.56，年底目標是高位6.26。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈今午回應，已下調在岸價年尾預估，從6.2調低至6.3。如此一來，花旗的6.26重返最牛預期。

銀行加人幣短存息爭客【下一頁】

上商研究部主管林俊泓曾預計，人行6個月期央票的中標息率約為2.7厘，最終結果稍低，報2.6厘，但仍較同期美債約0.018厘、高逾2.5厘。

今次的央票是透過金管局向機構大戶標售，最高接納息率為2.6厘，較同屬低風險的定期存款息高，目前半年期人幣定存息率以南商的2.45厘為冠絕全城。

此外，抽資效應疊加季結在即，續挾高拆息，令定期存款息再有上升壓力，華僑永亨銀行今天加人幣定存短息，兩個月期年息調高0.1厘至1.9厘。事實上，離岸拆息連日高企，今午反映跨季度的一周拆息衝越3厘，半年期則報3.246厘。

而信銀國際首席經濟師廖群博士料，人民幣今年高低位介乎6.43到6.7，年底目標6.61。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪